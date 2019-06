Ante datos negativos de calificadoras, AMLO insiste: “vamos bien y de buenas”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante las bajas en la calificación que ayer hicieron las Fitch Ratings y Moody´s, el presidente Andrés Manuel López Obrador se mantuvo en su postura de que la economía nacional “va bien y de buenas”.

Durante su tradicional conferencia, respondió:

Ayer, la agencia Fitch degradó calificación de México de “BBB+” a “BBB” con perspectiva “estable”. En tanto, Moody’s modificó la perspectiva de la calificación de la deuda soberana de México de “estable” a “negativo”, pero dejó la calificación en “A3”, con base en un debilitamiento de la confianza de los inversionistas y de las perspectivas económicas, así como riesgos en las finanzas públicas por la política energética y el papel de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Sin embargo, esta mañana, el tabasqueño aseguró que “con todo respeto”, las calificadoras y los expertos en la materia “tienen la falla” de aplicar la misma metodología de hace más de tres décadas.

“Es la metodología que se utilizó durante el periodo neoliberal que no tomaba en cuenta, en palabras tecnocráticas, la variable corrupción. Entonces, por eso sus pronósticos no resultan, no van a tener éxito. A las pruebas me remito”, añadió.