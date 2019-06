TEPJF deja al Conapred análisis sobre dichos discriminatorios de Jaime Bonilla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—La Sala Superior del Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó dar vista al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) para que analice si Jaime Bonilla, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” a la gubernatura de Baja California, incurrió en un acto de discriminación al calificar al actual gobernador de la entidad, Francisco Vega de Lamadrid, como una especie de “autista” que no “ve” ni “oye” los temas de inseguridad, lo cual puede ser discriminatorio contra los autistas, los invidentes y los sordos.

En una rueda de prensa, Bonilla declaró: “El problema de la inseguridad que tenemos es también una especie de autismo que tiene el gobernador (Vega de Lamadrid) hacia los temas de inseguridad, no quiere saber, no los ve, no los oye”.

A juicio del PAN, estas declaraciones fueron discriminatorias contra las personas que tienen estas discapacidades, por lo que, en abril pasado, presentó una denuncia contra Bonilla ante el Tribunal Electoral del Estado de Baja California, el cual determinó que dicha conducta no está comprendida dentro de las infracciones electorales.

Y es ahora el TEPJDF quien pide al Conapred analizar el caso, por ser la instancia encargada de recibir las denuncias relacionadas con posibles actos de discriminación.

Bonilla contendió en la jornada electoral del pasado 2 de junio por la gubernatura de Baja California a través de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT, PVEM y Transformemos) y derrotó con amplio margen a José Óscar Vega Marín, poniendo fin a 30 años de dominio panista en la entidad.