Sujetos armados atacan tortillería en Celaya; mueren tres mujeres

CELAYA, Gto., (apro).- A sólo dos horas de haberse realizado una protesta convocada por industriales de la tortilla, con el objetivo de exigir al gobierno municipal que tome medidas para frenar las extorsiones y amenazas de delincuentes, un grupo armado atacó una tortillería en la colonia Lagos de esta ciudad, con saldo de tres mujeres muertas.

De manera casi simultánea fue atacado un negocio de venta de cemento ubicado en la salida a Salamanca. Un hombre que se encontraba afuera del local perdió la vida y otro quedó herido.

El pasado fin de semana, la Asociación de Industriales de la Masa y la Tortilla de Celaya difundió un comunicado dirigido a la alcaldesa Elvira Paniagua, al gobernador Diego Sinhue Rodríguez, al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre y al presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigir protección y soluciones a los recientes casos de extorsión.

“Debido a la intimidación y a la posibilidad de represalias, no todos los casos han sido denunciados, y muchos compañeros han optado por cerrar, ya que los ingresos generados en nuestros negocios no son suficientes para cubrir un gasto de esta magnitud, que claramente no debería ser exigido. Es por eso que hemos tomado la iniciativa de detener nuestras labores como protesta y muestra del hartazgo a dichas extorsiones”, expusieron los integrantes de la asociación.