Récord: ¡Mayor bolsa en la historia del loto italiano! ¿Podrías ganarlo desde México?

Mamma Mia! La lotería italiana acaba de alcanzar una bolsa de €205,4 millones, un nuevo récord en la historia del SuperEnalotto de Italia y podría caer en este mismo jueves 8 de agosto. Esta noticia está dando la vuelta a Europa y al mundo desde que esta lotería superó hace 9 años su último récord de €177,7 millones, ganados en octubre de 2010.

Para que te des una idea de la importancia de esta bolsa, puedes compararlo con el récord local del Melate de México, que fue de 693,66 millones de pesos (aproximadamente €31,6 millones), entregados el 4 de agosto de 2013.

Si te interesa saber cómo participar desde México en este sorteo de €205,4 millones, hemos investigado y traído toda la información por puntos para que no te pierdas de esta emocionante oportunidad de ganar un millonario premio:

¿Cuándo será este imperdible sorteo? La lotería SuperEnalotto espera entregar el gran premio en el siguiente sorteo de este jueves 8 de agosto a las 12pm del mediodía, hora de México. ¡Ten en cuenta que las ventas online cierran antes del sorteo! ¡Así que ya no queda mucho tiempo!

¿Cómo ganar esta bolsa desde México? El único método legal para participar y ganar en línea sigue siendo el servicio de mensajería de boletos de lotería: theLotter.com*. Una vez dentro, selecciona 6 de tus números de la suerte del 1 al 90, ¡y podrías convertirte en el mayor ganador de lotería de México e Italia a la vez! ¡Esta bolsa de €205,4 millones es también la mayor bolsa del momento en todo el mundo!

* Las probabilidades de alguien que juega en theLotter desde México de son exactamente iguales a las de alguien que juega en persona en Italia.

Solo entre los ganadores latinos de theLotter, se suman ya decenas de millones de dólares en premios de lotería desde países como Panamá, Ecuador, México, Colombia, entre otros. Un salvadoreño llegó a ganar de un solo golpe un premio de 1 millón de dólares.

SuperEnalotto siempre ha sido el favorito de los fans de las loterías italianas. Algunas celebridades muy conocidas como George Clooney, Elizabeth Hurley y Paris Hilton juegan al SuperEnalotto. También se informó que Madonna compró 100 boletos del SuperEnalotto durante una de sus giras mundiales y, aunque no ganó la bolsa, ganó el segundo premio de €120.000, ¡nada mal! Luego Madonna donó sus ganancias para construir una escuela en Malawi, ¡aún mejor!

Desde cualquier ciudad de México puede ingresar a theLotter.com y elegir las mejores loterías del mundo, incluyendo al SuperEnalotto, Mega Millions y Powerball. Tendrás que seleccionar un tipo de apuesta entre individual, grupal o mixto. Elije la cantidad de líneas que quieres jugar y listo.

Los representantes locales de theLotter compran los boletos oficiales de lotería a nombre de sus clientes. El sitio web cobra una tarifa de servicio, sin embargo, cuando ganas un premio, grande o pequeño, este será completamente tuyo, ya que theLotter no cobra comisiones a sus ganadores.

¿Es legal ganar millones con theLotter?

theLotter.com no es ni lotería ni sitio de apuestas, sino que es un servicio de mensajería operado por Lotto Direct Limited, empresa licenciada y regulada por MGA. Las leyes de las loterías ofrecidas en la plataforma no prohíben que un extranjero gane la lotería, sea residente o no. Los millones de ganadores de theLotter son una prueba de que theLotter es seguro.

Comprando boletos del SuperEnalotto desde México con theLotter

Al momento de registrarse en theLotter.com, deberían aparecer algunos métodos de pago recomendados para México, sin embargo, la empresa de mensajería ha manifestado que el actual método de pago sugerido para usar en la plataforma son las tarjetas Visa.