AMLO a autores del #LonganizaGate: ojalá se disculpen por el montaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el presupuesto de “longaniza de primera” por 335 mil pesos era lo que gastaba el gobierno anterior y pidió a sus adversarios que se disculpen por esta calumnia.

“Todo un montaje, un escándalo, y todo esto sirve para que muestren el cobre nuestros adversarios, periodistas, escritores, integrantes de la llamada sociedad civil, finísimas personas que, sin pruebas, sin elementos, se lanzan en contra de nosotros. Muy irracional, sin argumentos, pura fobia, pura carga ideológica, puro conservadurismo”, dijo el presidente en Palacio Nacional.

López Obrador afirmó que en lo que va de su administración la Presidencia de la república ha disminuido sus gastos y que, hasta el momento, esa suma alcanza los 300 millones de pesos contra tres mil millones de pesos que erogó la presidencia de Enrique Peña Nieto en 2018.

“Nosotros llevamos ejercidos un poco más de 300 millones, hasta ahora, calculamos que vamos a terminar en 700, 800 millones el año. Y el gasto mayor tiene que ver con seguros, gastos que se tienen que seguir haciendo para mantener las instalaciones, desde luego se redujo el número de servidores públicos, de la Presidencia y los ocho mil elementos del Estado Mayor pasaron a formar parte de la Secretaría de la Defensa”, explicó.

Pese a que este martes el presidente había abordado ya el llamado “longanizaGate”, volvió a referirse al tema en su conferencia matutina de este miércoles porque se sorprendió de que en redes sociales sus adversarios se dieron vuelo pese a que se trataba de una información imprecisa.

“Imagínense, cuando sale la información, no se necesitan bots, ahí están, a darle que es mole de olla. ‘Este es el momento, ya lo agarramos, ya lo tenemos, todos son iguales’. No, primos hermanos, no todos somos iguales, ahí se van a ir dando cuenta, lo saben, nada más que unos por interés, porque perdieron privilegios, y otros por ideología, por su conservadurismo, y otros por las dos cosas, por interés y por ser conservadores”, aseguró.