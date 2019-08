El INE aprueba 5 mil mdp para partidos… y AMLO les pide reducir gastos en 50%

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una bolsa de 5 mil millones de pesos para los siete partidos políticos con registro nacional.

En 2020, Morena –primera fuerza– recibirá mil 710 millones de pesos, seguido del Partido Acción Nacional (PAN), con 943 millones, mientras que la bolsa de recursos para el Revolucionario Institucional será de 888 millones de pesos, y de 438 millones para el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se le entregarán 419 millones de pesos, a Movimiento Ciudadano (MC) 403 millones, y el Partido del Trabajo (PT) recibirá 384 millones de pesos.

“El cálculo del financiamiento público a los partidos políticos no es una decisión del INE, sino una asignación que se hace conforme a una fórmula establecida en la Constitución. Revisar y discutir esa fórmula es decisión de los propios partidos”, señaló este miércoles el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Según el órgano electoral, la cantidad de recursos que recibe cada partido político nacional se define multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Y se establece que el reparto de esta bolsa entre los partidos con presencia nacional será 30% de forma igualitaria y 70% se dividirá de acuerdo con la votación obtenida en la elección inmediata anterior de los diputados de mayoría relativa.

En su conferencia mañanera, este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los partidos políticos reducir sus gastos en al menos 50% para evitar el derroche y los gastos superfluos.

“Hago un llamado respetuoso a los dirigentes de los partidos políticos para que actúen de manera consecuente. No pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos, tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas. Es un llamado respetuoso, no es una orden, es un llamado a que actúen de manera consecuente. Ya no estamos en los tiempos del derroche, de los gastos superfluos”, soltó.