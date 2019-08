Festival de las Juventudes: rock gratuito en Tlalnepantla

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Con el propósito de llevar rock y cultura a las familias, el Festival de las Juventudes realizará el próximo sábado 10 de agosto su primera edición en Tlalnepantla, Estado de México, contando con figuras como Javier y Baby Bátiz, Armando Palomas, Liran’ Roll, El Gran Silencio, Kinky, Los Estrambóticos y Hello Seahorse!

De acuerdo con el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, esta parte del área metropolitana “son territorios inhóspitos”, por lo tanto es necesario llevar este tipo de espectáculos gratuitamente. Durante la conferencia de prensa confirmó que el festival se celebrará en el Deportivo Santa Cecilia (conocido como “Carlos Hermosillo”), para el cual dedicarán un gasto en producción de 7 millones de pesos, monto que estará en transparencia ya que su único objetivo es “llevar a los pobladores unshow de calidad como los que se ofrecen en la Ciudad de México”. Agregó:

“Para quienes buscan transparencia es importante generar identidad en la juventud en esta zona, la oferta no tiene que estar concentrada en la Ciudad de México, será el primer festival con una dimensión metropolitana. Estamos optimistas, hay mucho interés, es una iniciativa que pretende convertirse en un referente, en un crisol que esperamos sostener por mucho tiempo. Es un festival que hemos planteado como un esfuerzo del gobierno municipal, porque no existe una oferta cultural y recreativa para los jóvenes del norte de la Ciudad de México.”

En la reunión, el legendario tijuanense Brujo Javier Bátiz reconoció que son importantes estas festividades a 50 años de Woodstock y casi medio siglo de Avándaro, festejo en el cual por cierto, no alcanzó a tocar:

“Estoy contento porque estamos hablándole a la cultura de las nuevas generaciones, yo provengo de los años de los hoyos fonqui y de los cabarets del rock. Mi música ha prevalecido después de 63 años, hemos pasado por redadas, persecuciones, nos cortaban las greñas y quitaban las liras, ahora es un mundo nuevo”.

De tal modo agradeció que “el gobierno nos está dando la oportunidad de tocarle a los nuevos chavos gratis, a los nuevos les urge oír música que no les quite las ganas de vivir, que los aliviane, que sientan que tienen un futuro”.

En ese mismo tono, el rupestre Armando Palomas detalló que se viven mejores momentos para los rockeros:

“Los tiempos de la estigmatización ya no existen en el rock, ya no creo que sucedan cosas como en las generaciones de Javier y Baby Bátiz, actualmente los estigmas los tiene el reggaetón y en lo personal no me gusta. Por eso el Festival de las Juventudes será una gran fiesta. El arte y cultura son como un curita, un paliativo para alivianar a la sociedad, es una buena iniciativa del gobierno de Tlalnepantla, con buenas intenciones.”

Para este fiestón rockero representantes del municipio prometen seguridad pública local y federal para que los asistentes convivan en un ambiente familiar, así como un despliegue de transporte funcional. Se esperan 40 mil personas gratuitamente, accesos que solamente se brindarán donando tres botellas de PET en centros de canje a cambio de una pulsera especial.

Zonas de skateboarding y grafiti, globos aerostáticos, food trucks, lucha libre, talleres de sexualidad y adicciones, son algunas de las actividades que se sumarán para el evento dedicado a todas las edades. El Festival de las Juventudes abrirá sus puertas a las 10:30 horas, en donde además desfilarán All Star Ska Reggae Sinfónico, Los Victorios, Sonido Gallo Negro, Lost Acapulco, Dr. Rockabilly, Yucatán a Go-gó y Zimbabwe. Mayores detalles se pueden consultar en el sitio: Tlalnepantla.gob.mx.