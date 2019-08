ONG reprochan al gobernador de  Guanajuato su apoyo a El Zapotillo

GUANAJUATO, Gto., (apro).- En una dura carta, organizaciones civiles ambientalistas de distintos municipios del estado reprocharon al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo su posición de respaldo total al proyecto de la presa y acueducto de El Zapotillo y lo acusan de favorecer intereses económicos por encima de derechos humanos; “apoyar la construcción de la presa es un grave error que su gobierno no puede darse el lujo de cometer”.

La carta dirige a Diego Sinhue señalamientos como “falto de ética”, “contradictorio” y hasta “protofascista” por pasar por alto opciones para la gestión del agua para León, una ciudad que sufre inundaciones cada época de lluvias, y por ignorar las demandas de habitantes de tres poblados jaliscienses con riesgo de ser inundados, además del impacto ecológico en la zona de construcción de la presa.

“Usar el discurso del derecho humano al agua de los habitantes de León para colocar en segundo plano el derecho a la vida y a no ser desplazados de los alteños, resulta en una enorme falta de ética y sin ética, señor Sinhue, no se puede gobernar con decencia”, dice la carta pública.

Ante una próxima definición sobre si continuará o no la obra en El Zapotillo, y la reciente visita del Secretario del Medio Ambiente federal, Víctor Manuel Toledo Manzur, a Temacapulín –uno de los poblados en riesgo de ser inundado-, el gobernador de Guanajuato incluso anunció posibles movilizaciones de leoneses “para defender el proyecto que traerá agua que necesita León”.

Rodríguez Vallejo ha reclamado públicamente la posición del titular de la Semarnat, quien ha considerado la posibilidad de cancelar la obra por inviable y por la afectación a los poblados de la zona. También ha exigido que el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con un compromiso que hizo con él y con el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval para terminar la presa y el acueducto “si ambos se ponían de acuerdo”.

Es en respuesta a esta posición de Diego Sinhue que 25 organizaciones civiles, en su mayoría ambientalistas, le dirigen esta carta y le reprocharon sus descalificaciones al Secretario del Medio Ambiente, a estas organizaciones y “sin pudor”, también a las comunidades de los Altos de Jalisco “que se niegan a desaparecer”: Temacapulín, Acasico y Palmarejo.

“Por si no lo ha notado, sus declaraciones son contradictorias. Por un lado afirma que el debate sobre El Zapotillo debe ser sólo de carácter técnico y no político pues eso es lo que ha atrasado el proyecto; sin embargo, enseguida apela al Acuerdo de Entendimiento relativo al Aprovechamiento de las Aguas del Río Verde que recientemente firmó con el gobernador de Jalisco, acuerdo político que no existía en el pasado reciente y en el que, en definitiva, usted finca sus expectativas”, dice la carta.

Recordaron que varias de estas organizaciones “que representamos pueblos, comunidades y organizaciones del Bajío guanajuatense y del territorio de la Cuenca de la Independencia” han acompañado al Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y acudieron el 30 de julio a la visita del titular de la Semarnat, donde investigadores expusieron que la presa El Zapotillo sería ineficiente en comparación con alternativas para una gestión integral del agua, tanto en Guadalajara como en León.

Por eso, señalaron que el gobernador de Guanajuato usa “una lógica maquiavélica” para minimizar los derechos de los poblados mencionados “porque son menos que quienes residen en León. Los intereses de 1,800,000 leoneses contra los de 500 alteños”.

La agenda del gobernador “no es la del pueblo de Guanajuato y su gobierno no actúa en función de las demandas de la sociedad sino de acuerdo a la imposición de influyentes grupos de interés”, y ejemplificaron esto con la reciente aprobación de la factibilidad de agua al proyecto inmobiliario City Center por un total de 303 millones de litros de agua al año, mientras el discurso oficial es que León tiene escasez.

Entre las organizaciones firmantes figuran: Observatorio Ambiental Ciudadano de Salamanca, Agenda Ambiental Irapuato, Caminos del Agua, Centro de Derechos Humanos Victoria Díez en León, Acción Colectiva Socio Ambiental de León, El Charco del Ingenio de San Miguel de Allende, Hermandad de la Cuenca de la Independencia del Norte del estado y el Movimiento Colibríes de Guanajuato.