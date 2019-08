Pese a protestas del movimiento campesino, apoyos se entregarán directo a beneficiarios: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, pese a las protestas del movimiento campesino por la inconformidad de que el gobierno entregue los apoyos económicos directamente a los beneficiarios, no dará marcha atrás.

“Del movimiento campesino, de las movilizaciones, la inconformidad es porque ya no se van a entregar fondos a organizaciones. Y, entonces, no quieren aceptarlo y piensan que con la protesta nosotros vamos a dar marcha atrás”, dijo en su conferencia matutina.

Desde las primeras horas de este jueves, miles de campesinos del Frente Auténtico Campesino (FAC) realizan bloqueos carreteros, toma de instalaciones y marchas en distintas zonas de la capital en demanda de una mesa de diálogo con el presidente de la República.

López Obrador expuso: “esta es una decisión que hemos tomado, todo el apoyo va directo a los campesinos, no a las organizaciones, no a intermediarios porque tenemos pruebas que no llegaba el dinero que recibían las organizaciones, es decir, no les llegaba a los beneficiarios, no les llegaba a los campesinos, llegaba con moche, con piquete de ojo”.

Según describió, en anteriores administraciones las organizaciones recibían los recursos, “había un manejo de gestión, hasta lenguajes, que se fueron acuñando durante el periodo neoliberal. Había expertos en bajar recursos. Solía escucharse eso: ‘Yo me hago cargo de bajar recursos, yo te bajo recursos’”.

Cada vez que se iba a aprobar el presupuesto, siguió, había “movilizaciones para que los legisladores con Hacienda aprobaran bolsas especiales del presupuesto para entregar a organizaciones. Dirigentes viviendo muy bien, colmados de atenciones, de privilegios, y campesinos pobres. Eso ya no”.

Ahora, repitió, “todo el apoyo es directo y más apoyo que antes, también que quede claro. Nada más que ya no a través de las organizaciones”.

Antes recibían el dinero y, si acaso, les entregaban despensas, “frijol con gorgojo y no presentaban cuentas de lo que recibían”. Esto ya cambió, dijo. “Muchas organizaciones ya lo están entendiendo. Otros se resisten, piensan que nosotros vamos a dar marcha atrás. No, se acaba la corrupción, ya no hay huachicoleo ni arriba ni abajo”.