Diputados de Morena abandonan comparecencia por reclamos a AMLO en Congreso de Campeche

CAMPECHE, Camp. (apro).- El bloque de diputados de Morena en el Congreso local abandonó este lunes el recinto legislativo, en protesta porque funcionarios del gobierno estatal, quienes comparecieron con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno, achacaron al presidente Andrés Manuel López Obrador la falta de resultados durante la administración del gobernador con licencia Alejandro Moreno Cárdenas, ganador de las elecciones internas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

De acuerdo con el calendario programado para la glosa del cuarto informe de gobierno que rindió Carlos Miguel Aysa González, gobernador sustituto, el pasado miércoles 7, las comparecencias iniciaron hoy y concluirán el próximo 14.

El primer grupo, del Eje 2 “Fortaleza económica”, estuvo coordinado por el secretario de Desarrollo Económico, José Domingo Berzunza Espínola, y participaron titulares y funcionarios de las secretarías de Desarrollo Rural; Turismo; Pesca y Acuacultura; Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura; Trabajo y Previsión Social, y Desarrollo Energético Sustentable.

“Asistimos porque queremos saber, porque estamos pendientes de los avances del gobierno y para preguntar lo que la ciudadanía quiere saber, pero hay pretextos para no transparentar. Nos retiramos porque no nos parece correcto que nos quieran mentir”, soltó José Luis Flores Pacheco al término de la primera comparecencia.

“La realidad es que, si no nos dejan ni participar, ¿qué necesidad tenemos de escuchar acciones que no se concretaron y que además quieran culpar al presidente de su falta de resultados? No lo vamos permitir, por eso nos retiramos”, añadió.

Después de retirarse, Flores Pacheco escribió en sus redes sociales: “¿Qué pasó en este Informe? En esta primera parte de las Comparecencias algunos Secretarios del Gobierno Estatal le quisieron echar la culpa al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador de lo que no han podido hacer en materia de desarrollo económico.

“Pretextos sin fundamentos. En este informe se debió de ver los resultados y pendientes de la Administración Estatal, no pretextos para querer justificar que no hay avances en materia de turismo, y de desarrollo económico”.

Durante la comparecencia, que transcurrió entre cifras alegres, acciones ficticias y hasta contradicción de datos entre las diferentes dependencias, Berzunza aseguró que, pese a los recortes presupuestales aplicados por el gobierno federal y la cancelación de las dos zonas económicas especiales (ZEE) proyectadas para el estado, se incrementó la creación de empresas y empleos.

“Algo estamos haciendo, señalan especialistas de talla internacional. Campeche es hoy observado como caso de éxito, pues a pesar del complicado contexto que vive nuestro país, la crisis económica que nos tocó enfrentar y la cancelación a nivel federal de las ZEE revertimos la situación y ese algo, es algo que estamos haciendo bien”, puntualizó.

De igual manera, mencionó que antes de la cancelación de las ZEE el gobierno del estado ya tenía pactados 90 millones de dólares a largo plazo y tres mil 600 millones más con empresas que se instalarían ahí.

Pese a que el gobierno de López Obrador canceló ese proyecto con el cual el expresidente Enrique Peña Nieto pretendió compensar a los estados que resultaron afectados por la crisis petrolera, insistió, el gobernador Aysa busca relanzar las ZEE de Campeche, pero desde el ámbito local y bajo la figura de “zonas de oportunidad”.

Según Berzunza, no han sido notificados oficialmente por el gobierno federal de la cancelación de las ZEE, pero “lo que sí nos dimos cuenta es que el supuesto dinero que enviaría la Federación no lo han asignado a este programa”, y tampoco saben cuál será el destino que para éste donó el estado al gobierno federal.

