Organizaciones conservadoras exigen consulta pública sobre aborto y matrimonios gay en Edomex

TOLUCA, Edomex (apro).- Alrededor de 300 integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF) y de otras organizaciones conservadoras se manifestaron este jueves afuera del Congreso local, para exigir que se realicen foros y se someta a consulta pública la iniciativa sobre matrimonios igualitarios y despenalización del aborto.

“Queremos que se solicite consulta ciudadana para atender estos temas… que no se redefina el matrimonio, sino que se respalden la vida y la familia”.

Entre rezos e imágenes de la virgen de Guadalupe, María de los Ángeles Bravo, presidenta del FNF en Toluca, se dijo preocupada por los derechos de los niños, pues “si le vamos a llamar matrimonio a cualquier conjunto de personas, entonces les vamos a tener que dar derechos de adoptar, y la verdad es que nos oponemos a que digan que hay matrimonios de primera y de segunda”.

Los inconformes entregaron a Anuar Azar, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), un manifiesto en el que esgrimen sus razones y propuestas para que sean planteadas a los demás integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Tras aclarar que su bancada asume la postura de esas organizaciones, Azar Figueroa resaltó que están a favor del respeto y derechos de todas las personas, independientemente de su preferencia, pero “exigimos que la inmensa mayoría sea escuchada y se mantenga intacta la figura de los matrimonios”.

Añadió: “Un número importante de diputados ha manifestado su desacuerdo con el tema. Seguiremos intentando hacer conciencia al interior de la Legislatura para que no se trastoque el tejido social… Impulsamos una figura jurídica distinta al matrimonio, pero que otorguen los mismos derechos”.

El panista también recordó que su grupo parlamentario propuso elevar a rango constitucional el derecho a la vida desde su concepción y acompañarlo con apoyos del Estado para un parto digno, facilidades para dar a los hijos en adopción y/o la cobertura de algunos gastos hasta que el menor cumpla nueve años de edad.

Insistió: “Rechazamos categóricamente la legalización del aborto. No criminalizamos a las mujeres, permutemos penas por apoyo psicológico y trabajo comunitario”.

Maurilio Hernández, presidente de la Jucopo, reconoció el legítimo derecho de ese tipo de manifestaciones, pero advirtió que el Poder Legislativo no se dejará presionar.

El diputado recordó que la Jucopo ya se reunió con integrantes del Consejo Interreligioso del Estado de México que representan a quienes se oponen a los matrimonios igualitarios y al aborto, para escuchar sus argumentos.

Además, anticipó que el próximo lunes 12 la iniciativa sobre los matrimonios igualitarios prevé ser dictaminada y, en su caso, avalada por el pleno antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones, el jueves 15.

Hernández indicó que, si bien prevalecen puntos de vista encontrados, la intención es otorgar también a las uniones homosexuales el carácter de “matrimonio”, de tal manera que se elimine la definición actual sobre la unión sólo entre un hombre y una mujer y se sustituya por unión entre dos personas.

Respecto de la iniciativa para despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, precisó que el tema ya no se tocará en el actual periodo de sesiones, sino, en todo caso, en el próximo.

Y detalló que la propuesta no consiste en autorizar el aborto en todo momento y bajo cualquier circunstancia, sino en la etapa en que no corren riesgo alguno la madre y el producto, de tal manera que no se criminalice a las mujeres por esta decisión.