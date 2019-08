Opositores a termoeléctrica en Huexca encaran a Taibo II y le exigen que facilite diálogo con AMLO

ANENECUILCO, Mor. (apro). – Opositores a la termoeléctrica de Huexca encararon a Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica (FCE) y representante del presidente Andrés Manuel López Obrador, para exigirle que consiga la instalación de una mesa de diálogo sobre “la imposición” del Proyecto Integral Morelos (PIM).

Luego de haber participado en la ceremonia oficial del 140 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata en la Casa-Museo ubicada en Anenecuilco, Taibo II se confesó ferviente zapatista y caminó hasta el vehículo que lo trasladaba. En el camino fue interceptado por los opositores al PIM, quienes protestaban desde temprano en las inmediaciones del sitio.

Teresa Castellanos, una de las más visibles defensoras del territorio de Huexca, reclamó al escritor que el presidente intente imponer la termoeléctrica y pasar por encima de las comunidades. Taibo aseguró que esa no era la forma de actuar del mandatario y aseguró que no se puede esperar un cambio mágico y rápido de todo. Sin embargo, los opositores rodearon al escritor.

Un hombre mayor, integrante de la Asamblea Permanente de Pueblos de Morelos, le reclamó: “nos están criminalizando, nos están persiguiendo. A la compañera la están acusando de daño moral, no somos criminales, somos gente trabajadora. Tienen que entenderlo”.

Otro defensor del territorio, proveniente de Ahuehueyo, en Ayala, dijo más calmadamente: “¿Puedes decirle al presidente que queremos un diálogo con él?” Sí, respondió Taibo II. Sin embargo, los reclamos continuaron. El escritor se esforzaba por mantenerse en calma.

“¿Ustedes creen que yo llego ahorita y le digo, dicen que los estás tratando mal?… Uno ve al presidente una vez cada mes y medio”, dijo casi a gritos para tratar de hacerse escuchar.

Ya desesperado, Taibo II dijo: “Díganme qué quieren”. “Queremos un diálogo, una mesa técnica para explicarle los efectos del PIM (Proyecto Integral Morelos)”, respondieron.

“Ok, eso me llevo”, concluyó mientras avanzaba y le llovía una avalancha de consignas contra la termoeléctrica.

Antes, durante la ceremonia, Paco Ignacio Taibo II aseguró que no podía hablar por el presidente, pero que entendía que en la llamada cuarta transformación, Emiliano Zapata Salazar era un eje fundamental de la nación.

“Para los que formamos parte de la cuarta transformación, Zapata es clave, eje, uno de los centros de esta nación”, señaló el escritor.

“Y esto no es menor, porque puedes elegir a tus héroes. Muchas veces no eliges a tus padres, muchas veces no eliges a la esposa con la que te vas a casar, sino que sale por accidente y desde luego, no eliges a tus hijos. Lo que sí eliges es a tus héroes, lo que sí eliges es dónde pones tu mirada en el pasado para ver cómo es el presente. Y la figura de Zapata es una figura no doblegable, no negociable, no transable, no comerciable. No hay descafeinamiento que pueda con Emiliano Zapata”, concluyó.

La ceremonia oficial del 140 aniversario del natalicio del General Emiliano Zapata Salazar, se llevó a cabo en Anenecuilco, en la sede de la casa-museo que vio nacer al líder del Ejército Libertador del Sur.

En representación del gobierno estatal, a cargo del exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, acudió José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina de la gubernatura, quien anunció “otra revolución del campo”.

Pero esta vez, dijo, con “inversión, comercialización, profesionalización y uso de tecnología para que los campesinos obtengan más y mejores productos”.

Acompañados de representantes de los gobiernos municipales, Sanz Rivera consideró que “México debe revolucionarse, pero ahora con el uso de nuevas tecnologías que faciliten su desarrollo”.

La tecnificación y mejores prácticas de comercialización se deben realizar desde una perspectiva social, “siempre con el respeto irrestricto a quienes, con sus manos, mujeres y hombres, generan el sustento diario de los mexicanos”, expresó.

Sanz Rivera recalcó que en Morelos, cuna del general revolucionario, se reconoce la invaluable herencia del hombre que encabezó una lucha no por el dinero sino por la ley, no por el poder sino por la justicia.

“En Zapata encontramos al fiel heredero de una longeva tradición de la defensa de los derechos de los pueblos, reconociéndose a sí mismo como uno más de sus coterráneos, construyendo comunidad cotidianamente en el marco del respeto y del derecho”, sostuvo.

Dijo que el otro reto fundamental para el rescate del zapatismo es “si desde Morelos se alzó la voz para recuperar la paz de los pueblos, hoy desde Morelos alzamos la voz para exhortar a construir la paz necesaria para la convivencia, estatal y nacional, y esa paz se construye con el esfuerzo de todos reconociendo las libertades y las pluralidades”.