Procede demanda millonaria contra Facebook por recopilar datos de reconocimiento facial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal estadunidense de apelaciones falló hoy en contra de la red social Facebook, que pretendía detener una demanda colectiva en su contra por almacenar información de reconocimiento facial sin el consentimiento de sus usuarios.

La decisión unánime de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos en San Francisco, California, pone a Facebook en riesgo de sufrir daños potenciales por miles de millones de dólares.

La demanda colectiva data de 2015, cuando usuarios de Facebook del estado de Illinois demandaron a la compañía fundada por el empresario Mark Zuckerberg por presuntas violaciones de la Ley de Privacidad de la Información Biométrica del estado, al recopilar e identificar automáticamente a las personas en las fotografías publicadas por los usuarios.

“Concluimos que el desarrollo de plantillas faciales utilizando tecnología de reconocimiento facial sin consentimiento invade los asuntos privados y los intereses concretos de un individuo”, establece el fallo.

Apenas el mes pasado, Facebook acordó pagar una multa récord de cinco mil millones de dólares para resolver una investigación de privacidad de datos de la Comisión Federal de Comercio.

Los datos biométricos son tan sensibles que si se ven comprometidos, simplemente no hay forma de revertirlo, expuso Shawn Williams, abogado de los demandantes. “No es como una tarjeta de Seguro Social o un número de tarjeta de crédito donde puedes cambiar el número. No puedes cambiar tu cara”, argumentó

Facebook anunció que apelará. En una nota enviada a la agencia Reuters, la red social explicó que siempre ha revelado su uso de la tecnología de reconocimiento facial y que las personas pueden activarla o desactivarla en cualquier momento.

La demanda rechaza el uso de la función en la que se sugiere a los usuarios “etiquetar” a amigos en imágenes, reconociéndolos por medio de las fotos que éstos ya han publicado antes.

La jueza Sandra Ikuta determinó que los usuarios de Illinois podían demandar como grupo, rechazando el argumento de Facebook de que sus reclamos eran únicos y requerían demandas individuales.

La ley de privacidad biométrica de Illinois establece reparaciones de daños de mil dólares por cada violación negligente y cinco mil por cada violación intencional o imprudente.

La Unión por las Libertades Civiles de EU (ACLU, por sus siglas en inglés) se pronunció a favor del fallo de la corte.

BREAKING: The U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit ruled today that Facebook users can sue the company over its use of face recognition technology, violating their rights under Illinois' Biometric Information Privacy Act (BIPA). https://t.co/fhrciNVkqQ

— ACLU of Illinois (@ACLUofIL) August 8, 2019