“Ni un paso atrás” en la entrega de apoyo directo a campesinos, dice AMLO ante protestas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en el pasado muchas organizaciones campesinas que protestaron el pasado jueves en la Ciudad de México, se quedaron con la mayoría de los recursos que el gobierno les otorgó y solo repartían despensas y “frijol con gorgojo”.

De acuerdo con el mandatario, el año pasado se entregaron más de tres mil millones de pesos a las organizaciones, mientras que en los últimos tres años, los recursos alcanzaron alrededor de 10 mil millones de pesos.

Eso sí, López Obrador dejó claro a las organizaciones que “no hay razón para estar protestando por eso. No vamos a permitir el huachicol ni arriba ni abajo, ni en ninguna de sus manifestaciones, se acaba la corrupción.

“No vamos nosotros a dar ni un paso atrás. Yo no voy a ser cómplice de corruptos. A mí me eligieron para poner orden y acabar con la corrupción, que es el cáncer que estaba destruyendo a México”, recalcó.

De acuerdo con el presidente, las manifestaciones se dieron por del natalicio de Emiliano Zapata, aunque reconoció que hubo otras relacionadas con la inconformidad que existe por la forma en que ahora se está destinando el apoyo a los campesinos.

“Pero todo ese apoyo está llegando de manera directa al productor, no a través de las organizaciones, no se va a entregar apoyo a través de intermediarios, porque no llega o no llega completo el apoyo a quienes lo necesitan. Esa es la inconformidad”, sentenció.