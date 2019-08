“La instrucción es que no se tape nada”, dice López Obrador sobre el caso Rosario Robles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de Rosario Robles “la instrucción es que no se tape nada”.

“Yo no quiero ser un presidente rehén de nadie. No quiero que vaya un servidor público y me diga: ‘Aquí está información’, y que se me quede viendo para ver qué voy a hacer. Imagínense si yo le digo: ‘Deja ahí ese expediente, guárdalo, mételo al cajón’.

“Entonces, ya ese servidor público ya no me respetaría. Entonces, si llegan con un expediente: proceda, ¿qué espera para proceder? No voy a ser tapadera de nadie”, arguyó en su rueda de prensa matutina celebrada en Durango.

El pasado jueves, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Rosario Robles, extitular de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano (Sedatu), de un posible daño al erario por un monto de cinco mil 73 millones 358 mil pesos, derivado de la omisión en denunciar o impedir el desvío de recursos públicos a través de la llamada “Estafa maestra”.

En este contexto, el tabasqueño aclaró que la instrucción que ha dado al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda, a cargo de Santiago Nieto, es “que se le dé trámite a todo lo que soliciten autoridades nacionales y extranjeras sobre manejo de dinero”, en este caso y en todos, dijo.

El mandatario rechazó tener información sobre si se ha solicitado servidores públicos de la administración pasada que presuntamente hayan incurrido en actos de corrupción. .

Y reiteró:

“No estoy por las venganzas, no es mi fuerte la venganza. Justicia, no venganza. Y tampoco por los linchamientos mediáticos. Se tienen que presentar pruebas y tiene que ser la autoridad competente la que resuelva, no adelantar juicios o hacer juicios sumarios y acusar por acusar”.

López Obrador añadió que hay algo que se debe de cuidar mucho: la dignidad de las personas, “ser respetuosos de eso”.