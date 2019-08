AMLO solicita al IFT que filial de la CFE lleve fibra óptica a comunidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno ya solicitó al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el permiso para que la empresa, filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lleve fibra óptica a los puntos más lejanos del país.

En su rueda de prensa matutina, celebrada en Durango, el mandatario explicó que se trata “de una empresa sin fines de lucro, hablo del recibo, pero lo que se va a cobrar es solamente el gasto de operación, no va a haber utilidad, claro que sí, una gran utilidad social, pero no una renta económica”.

Dicha compañía tendrá la misión de comunicar a todos los pueblos de México con telefonía móvil y con Internet, a través de la red de la CFE, la cual tiene cobertura en el 96% de los pueblos de México.

“El paso siguiente, ya teniendo constituida la empresa con la concesión para dar el servicio de las comunidades a las ciudades, de la periferia al centro, no del centro, como es ahora, a las comunidades. Vamos a empezar con las comunidades más apartadas”, abundó el tabasqueño.

Una vez que obtenga la concesión, el gobierno buscará asociarse con empresas que tienen tecnología y con empresas locales.

López Obrador criticó que las grandes empresas, no quieren dar el servicio a las comunidades apartadas, porque no les resulta negocio.

“Esto sucedió cuando la industria eléctrica estaba en manos de empresas particulares extranjeras y se tuvo que nacionalizar la industria eléctrica con el presidente López Mateos, porque si no, no se hubiesen electrificado los pueblos, porque para las empresas no era negocio llevar la energía eléctrica a los pueblos”, recordó.