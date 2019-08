Opositores “se han portado muy bien”, lo más que hacen es inventar que como chorizo de calidad: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los opositores a su gobierno “se han portado muy bien” y lo más que hacen es “inventar que como longaniza, chorizo de calidad, puras mentiras”.

En rueda de prensa llevada a cabo en Durango, el mandatario señaló: “sí, están desesperados. Estoy recomendando que tomen té de tila, ahora que hablamos de la medicina tradicional. Hay una que es ‘la dormilona’. Que se serenen, que se tranquilicen”.

“También tengo que reconocer que se han portado muy bien los opositores, nuestros adversarios -que no nuestros enemigos- porque han sido opositores en medios, en las redes. Lo más que hacen es inventar que como longaniza, chorizo de calidad. Puras mentiras”, añadió.

De acuerdo con el tabasqueño, “eso no pasa a mayores, ya les dije que no me gusta esa comida, que toda la comida mexicana es extraordinaria, es cultura también, que tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones y con la diversidad cultural de México”.

El mandatario se dio tiempo para hablar de la cultura culinaria del país:

“Lo que se come en el país tiene que ver con lo que viene de muy lejos, lo que ya se mezcló con la comida española, en algunos casos con la comida del Caribe, con la comida de otras partes, últimamente con la comida del norte, pero del otro lado de la frontera me refiero”.

Y anadió “yo soy de Tabasco, a mí me gusta la butifarra, ya un día vamos a hablar de la comida de allá, la chanfaina, platillos de mi tierra. Y lo que no me gusta es la moronga”.

Finalmente, a lo culinario, le dio un toque político:

“¿Saben que la moronga es la sangre del puerco? Y no me gusta la moronga azul, los que se creen de sangre azul, o sea, la aristocracia de la moronga azul, esos no me caen bien, pero todos somos mexicanos”.