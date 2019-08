Walmart en EU retira la publicidad de videojuegos violentos, pero mantiene venta de armas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La cadena de autoservicios Walmart pidió a los empleados de sus tiendas en todo Estados Unidos retirar la publicidad y demostraciones de juegos violentos, sin hacer cambios en su política de vender armas.

De acuerdo con información difundida por la agencia Reuters, Walmart tomó la decisión a causa de los tiroteos en Texas y Ohio que dejaron 31 muertos el pasado fin de semana.

La tienda minorista envió un memorándum interno a sus empleados –que había sido verificado previamente por el portal Vice– en el que les solicita revisar las tiendas en busca de carteles de artículos que favorezcan un comportamiento violento o agresivo, con el fin de retirarlos.

La circular solicita quitar los videojuegos violentos de las consolas colocadas en las tiendas para niños y jóvenes los prueben y cancelar las presentaciones de juegos en los que el protagonista simula disparar con armas.

Apparently Walmart is telling its employees to take down displays that show violent video games, specifically shooters, as well as movies and hunting videos. pic.twitter.com/2N3t4B86tf

— Kenneth Shepard (@shepardcdr) August 7, 2019