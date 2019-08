Los videojuegos no son tan inocentes

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A Donald Trump le vino fácil la explicación simplista y recurrente de que los videojuegos tienen parte de culpa de tiroteos como los ocurridos hace una semana en Texas y Ohio. Sobre todo porque es un chivo expiatorio a modo para quitarle reflectores a la retórica del mandatario, señalada por muchos como el verdadero germen de la violencia contra los migrantes.

No logró su propósito de distracción, entre otros motivos porque el “villano” que encontró es el mismo que aparece cada vez que una matanza de este tipo enluta a los estadunidenses, y ya no genera credibilidad. Hace unos meses se cumplieron 20 años de los hechos de Columbine y desde entonces no faltan voces que culpan a los juegos electrónicos de convertir a inocentes niños en bestias ávidas de replicar en el mundo real las batallas que libran en el virtual.

El mismo lunes que Trump habló de la necesidad de detener la “glorificación de la violencia” culpando al internet y a las consolas, surgió en Twitter el hashtag #videogamesarenottoblame (los videojuegos no son culpables) mediante el cual los aficionados salieron en defensa de este género del entretenimiento.

Entre los datos duros que emergieron en la discusión está el hecho de que varios países superan (Corea del Sur, China) o se acercan (Reino Unido, Canadá, Alemania) al consumo anual de videojuegos por persona que hay en Estados Unidos, y sólo éste genera un número elevado de muertes por balaceras. Prueba fehaciente de que no existe relación directa o causal.

I know you guys dont like when I talk politics.

But #VideogamesAreNotToBlame

Games are played worldwide. One country has this mass shooter problem.

When anyone from any political group claims otherwise they are lying to you.

Ask yourself why they are lying. pic.twitter.com/fuuGa4pxFt

— Boogie2988🔜 GameOnExpo in Pheonix (@Boogie2988) August 5, 2019