Alcaldesa de Guaymas alerta que el municipio se ha convertido en corredor y campo de batalla del crimen

GUAYMAS, Son. (apro). – La alcaldesa del Puerto de Guaymas, Sara Valle Dessens, alertó al presidente Andrés Manuel López Obrador que su municipio está convertido en un “corredor” de la delincuencia organizada y lo han tomado como un “campo de batalla”.

La presidenta porteña se valió de un desplegado en medios nacionales para exponer su queja y precisar que el “corredor delincuencial” lo conforman los municipios de Cajeme, Empalme, Guaymas y Hermosillo “con consecuencias realmente devastadoras para la población”.

Esta misiva fue enviada al presidente con motivo de la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional, programada para este martes 13 en el puerto guaymense, en la que participarán el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; la gobernadora sonorense, Claudia Pavlovich Arellano; y el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

También está programada la presencia del secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio; y del director general del Centro Nacional de Inteligencia, el general Audomaro Martínez Zapata.

En vísperas de esta magna reunión, la alcaldesa reclama en el desplegado: “Confiamos en que su relevancia sea una buena señal para los guaymenses y los sonorenses, en que no será una reunión sólo de protocolo y de foto. Deseo que verdaderamente sea una reunión de coordinación y de resultados óptimos, que muy pronto se reflejen en la seguridad de nuestros ciudadanos, sus familias y fortaleza de sus autoridades.”

En el desplegado, Sara Valle Dessens asegura que ha sostenido diversas reuniones con la fiscal sonorense, Claudia Indira Contreras, y funcionarios estatales que le han ofrecido un trato amable, pero sin obtener resultados.

“No se han logrado solucionar todas las peticiones para cumplir con la meta de ofrecer a nuestro municipio y a su población, la paz y la tranquilidad esperada”, sintetiza la alcaldesa.

En el citado texto, se resume que, desde septiembre de 2018 a agosto de 2019, en los primeros 11 meses de gobierno de la jefa municipal, se han ejecutado a 9 policías y dos funcionarios municipales.

Actualmente -continúa la queja- el puerto no cuenta con el titular del Comisariado de Seguridad Pública en el municipio, pues a pesar de que el Cabildo de Guaymas aprobó un perfil profesional, “este no ha podido tomar posesión del cargo, al no encontrar condiciones mínimas para iniciar su trabajo”.

En la relatoría que realiza Valle Dessens, le insiste al presidente López Obrador que Guaymas “necesita de su respaldo”, porque en las elecciones constitucionales el 53.1 por ciento de la población porteña le refrendó su apoyo.

Pese a que la Guardia Nacional entró en operaciones a principios de julio, la circunstancias no han cambiado en ese municipio.

La alcaldesa recuerda que en esta ciudad viven los “descendientes” de la gesta en donde los mexicanos expulsaron de tierras sonorenses a los franceses, una proeza que le valió al puerto convertirse en ciudad heroica por esa batalla que tuvo lugar en 1854.

“Es la tierra de hombres y mujeres ‘buenos y valientes’, así como de la etnia más emblemática de Sonora: Los Yaquis”.