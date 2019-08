ACA otorga la acreditación internacional a siete centros penitenciarios federales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por cumplir con estándares reconocidos, la Asociación de Correccionales de América (ACA), con sede en Boston, Massachusetts, otorgó la reacreditación internacional a seis centros penitenciarios mexicanos y acreditó a uno más por primera vez.

Se trata del Centro Federal de Readaptación Social No. 5, Oriente (Veracruz); Centro Federal de Readaptación Social No. 11 CPS, Sonora (Sonora); Centro Federal de Readaptación Social No. 12 CPS (Guanajuato); Centro Federal de Readaptación Social No. 13 CPS (Oaxaca); Centro Federal de Readaptación Social No. 14 CPS (Durango), y Centro Federal de Readaptación Social No. 15 (Chiapas).

En tanto, el Centro Penitenciario Federal 18 CPS Coahuila obtuvo una acreditación inicial.

Esos centros lograron la certificación porque sus instalaciones cuentan con parámetros de calidad, seguridad, protección, orden y cuidado conforme a la normatividad mexicana, y también se apegan de manera irrestricta a los derechos humanos, a través de la aplicación de estándares internacionalmente reconocidos como las mejores prácticas penitenciarias en el mundo, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la dependencia, el objetivo es mantener la implementación de nuevas prácticas que permitan la reinserción laboral de personas privadas de la libertad en México.

En su comunicado, emitido durante la jornada de acreditaciones, del 1 al 6 de este mes, la SSPC explica que la representación mexicana expuso ante el Comité de Estándares de ACA la modificación y adición de 22 estándares, de los cuales 21 fueron aprobados para que formen parte de la nueva edición del “International Correctional Core Standards-Adult” para el próximo año.