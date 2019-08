Dictan prisión preventiva a Rosario Robles; la llevan al penal de Santa Martha Acatitla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rosario Robles Berlanga fue vinculada esta mañana a proceso por ejercicio indebido del servicio público, al ocasionar un presunto quebranto al erario por 5 mil 73 millones de pesos, cuando estuvo al frente de las secretarias de Desarrollo Social (Sedeso) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)

El juez Felipe de Jesús Delgadillo determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, por lo que Rosario Robles será trasladada al Centro de Readaptación social Femenil de Santa Martha Acatitla, para evitar una posible fuga durante el tiempo que dure el proceso.

Al escuchar la decisión del juez, Rosario Robles, con la voz a punto del quebranto pidió seguir el proceso en libertad y no en prisión justificada.

Dijo: “Juez, A mí no me acusan del desvío de 5 mil 73 millones de pesos, se me quiere juzgar a través de terceros. Yo no tengo los millones para irme a vivir a Canadá y luego regresar a México. Por eso le pido que mi proceso se lleve a cabo en libertad, porque siempre he sido una mujer luchadora, he vivido en la Ciudad de México 24 años en Los Reyes Coyoacán” reiteró.

Delgadillo también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, dentro del cual las partes podrán acopiar los datos de prueba necesarios para defender sus posturas.

