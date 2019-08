Trato a Rosario Robles fue humillante; traían preparado el sketch para dejarla en prisión: Abogado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La decisión del juez de Control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna de dictar prisión preventiva a la secretaria de Desarrollo Social (Sedeso) y Desarrollo Agrario, territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio anterior, Rosario Robles, sacó de sus casillas al abogado defensor Julio Hernández Barros.

En el carrusel de entrevistas radiofónicas que ofreció después de la diligencia que definió el futuro procesal de Robles Berlanga, el litigante se declaró de “luto” por la actuación de la justicia mexicana.

“Ahora entiendo por qué muchos se dan a la fuga, porque no creen en el sistema mexicano, estoy empezando a perder la fe”, afirmó.

Sin la prudencia que lo caracterizó en la víspera de la diligencia que inició la tarde de ayer y que terminó la mañana de este martes, incluidos dos recesos, Hernández Barros refirió que su clienta y él llegaron al juzgado con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur “con toda la disposición de enfrentar el juicio, probar la inocencia de Rosario Robles, dando la cara”.

Sin embargo, mencionó que durante la diligencia el juez Delgadillo Padierna los insultó, amenazó e incluso los tildó de “cínicos”. Fue, reiteró, un trato “humillante”.

Según el penalista, cuando puso en manos del juez de Control el acta de entrega-recepción que Rosario Robles entregó a su sucesor en la Sedesol, José Antonio Meade, en la que le comunica que “había algunas auditorías de la ASF pendientes de integrar, que están en periodo de integración y que ahí se las deja”, el impartidor de justicia exclamó que era una “joyita”.

Además, aclaró que la única referencia que hizo Robles sobre el expresidente Enrique Peña Nieto fue que había un canal permanente de comunicación a través del teléfono rojo. No refiere nada más, acota el defensor.

Pero, a decir de Hernández Barrios, “el juez puso en boca de Rosario Robles cosas que ella nunca dijo, manifestó situaciones que no habían pasado y, por si fuera poco, hizo comentarios sarcásticos”.

El abogado también se inconformó con el fallo emitido por el juzgador de decretar prisión preventiva a su clienta.

“A pesar de tener un arraigo de 30-40 años en la Ciudad de México, en Coyoacán, el juez determinó que estábamos mintiendo sobre el domicilio, que ella no vivía ahí, porque había un documento de una solicitud de licencia con otro domicilio… decidió que ella tenía un grandísimo riesgo de darse a la fuga, a pesar de que sus cuentas están congeladas, no tiene dinero para irse, no tiene intención de irse”, expuso.