AMLO celebra democracia, declina opinar sobre comicios en Argentina y Guatemala

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador declinó opinar sobre los resultados electorales de los comicios celebrados en Argentina y Guatemala, el pasado domingo.

“Desde luego que estoy informado, pero no quiero opinar”, atajó.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario mexicano se dijo respetuoso de los procesos electorales en otros países y, aunque celebró “la democracia”, ratificó el principio de no intervención.

“Nosotros celebramos que haya democracia, que elijan a las autoridades y no opinamos más, para no violar o no atropellar nuestro principio de no intervención, que es una norma constitucional, el artículo 89 de la Constitución que establece la no intervención la autodeterminación de los pueblos”.

La corriente identificada con el peronismo o el resurgimiento del kirshnerismo, propinó un duro golpe al presidente Mauricio Macri el pasado domingo en la elección primaria, en tanto, en Guatemala, el partido conservador que abanderó a Alejandro Giammatei, se convirtió en el presidente electo del país centroamericano.

Dichas elecciones han provocado numerosas reacciones en el contexto internacional, principalmente por los comicios en Argentina, que han sido considerados el punto de resurgimiento de las izquierdas latinoamericanas, aun por resolverse en las elecciones generales de octubre.

El presidente López Obrador ha mantenido una posición de no intervención en diferentes momentos, lo mismo respecto a la situación en Venezuela que a la política interior en Estados Unidos, reivindicando como en esta ocasión, el artículo 89 de la Constitución que establece el principio de no intervención, sometido al cuestionamiento de sectores de la sociedad civil, la academia y la diplomacia que le reclaman mayor activismo externo.