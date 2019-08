Periodistas del sitio mexico.com denuncian a Max Trejo, secretario general de la OIJ, por falta de pago

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Treinta y dos periodistas que trabajan en el portal mexico.com denuncian que el dueño, Juan Mactzil Trejo Cervantes, conocido como Max Trejo, violó sus derechos laborales y les debe varios meses de salarios, por lo que ya entablaron una demanda.

En un video que fue difundido en redes sociales y a través de un comunicado que fue publicado en el portal Horizontal, el grupo de periodistas acusa que en mayo de 2018 fueron contratados para crear un nuevo proyecto editorial: mexico.com, pero nunca fueron inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, aunque les dieron una póliza de seguros de gastos médicos mayores, esta fue cancelada tan sólo un mes después.

“Seis meses después de habernos entregado estos seguros, y tras la hospitalización de uno de nuestros compañeros, quien sufrió un accidente, nos dimos cuenta de que este seguro solo se había pagado un mes por parte de la empresa. Es decir, nuestros seguros no tenían validez alguna, y nadie nos había informado que se dejaron de pagar las pólizas”, denunciaron.

Los trabajadores cuentan que los retrasos en el pago de sus salarios comenzaron desde septiembre de 2018, a cinco meses de haber arrancado el proyecto, hasta que en mayo de este año dejaron de pagarles.

En España, @MaxTrejo presume defender derechos laborales de los jóvenes a través del @OIJ_DIGITAL y #YoExijo Pero en México, dejó de pagarle a sus trabajadores: los periodistas de @mexicopuntocom#pagaMEXICOcom pic.twitter.com/t7qBVkBVvh — Unión mexico.com (@UNIONmexicoCOM) August 13, 2019

Pablo León, director editorial de mexico.com, lamentó que un proyecto que surgió con la idea de ser un medio con una agenda enfocada en los derechos humanos terminara vulnerando a sus propios trabajadores.

“Mexico.com nació con el objetivo de ser diferente, no solo en lo editorial, teníamos absoluta libertad para abordar temas de violencia de género, abordar temas de transparencia, asumir causas, banderas sociales como propias, éramos un medio que se podía permitir asimismo tomar posturas. Pero lo que no estuvo bien de este medio es que no pudo dar a los periodistas sus garantías básicas y tratarlos con dignidad, con respeto, este asunto lo incumplió el equipo a cargo de dueño, Max Trejo”, dijo León.

En un año, en @mexicopuntocom logramos una distinción del Premio @BreachValdez y fuimos finalistas del Premio Roche que impulsa la @FNPI. Pero durante ese año, el dueño del medio, @MaxTrejo, violó reiteradamente nuestros derechos laborales #pagaMEXICOcom

pic.twitter.com/iqj6p50I63 — Pablo León (@pabloleonarc) August 13, 2019

Contradictoriamente, señalan en el comunicado, desde 2016 Max Trejo funge desde Madrid, España, como secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), posición que ha aprovechado para participar en foros con discursos sobre oportunidades para la juventud y trabajo digno.

“Hoy el señor Max Trejo continúa violando nuestros derechos laborales básicos; y mientras a muchos de nosotros nos adeuda meses de salarios, lo escuchamos dar discursos públicos en foros internacionales a favor de la juventud y del trabajo ‘digno y decente’ en su calidad de secretario general del OIJ”, advirtieron.

De hecho, en febrero de este año, en su calidad de secretario General del OIJ, Max Trejo firmó un convenio de colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para capacitar, junto con Microsoft y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) a 40 mil jóvenes, en habilidades tecnológicas a través del proyecto Laboratorio de habilidades en competencias digitales.

Ese mismo mes fue la última vez que los trabajadores de mexico.com tuvieron noticias de Max Trejo. En una reunión en las oficinas de la empresa el 11 de febrero, Trejo se comprometió a saldar los adeudos, pero nunca más volvieron a verlo ni tuvieron comunicación directa con él.

Mexico.com es un proyecto que fue creado por jóvenes periodistas, ilustradores y programadores que en su corto tiempo de vida logró ser finalista del Premio Roche de Periodismo en Salud de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano por el reportaje México diabético en alianza con Mexicanos contra la Corrupción.

También obtuvieron mención honorífica en la segunda edición del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos con el reportaje 108 defensores del medio ambiente asesinados en México.

¿Quién es Max Trejo?

El ascenso de Max Trejo como joven emprendedor comenzó en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando recibió del entonces secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, el Premio Nacional a la Juventud en la categoría: “Aportación a la cultura política y democrática”, documentó el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés) en un artículo titulado “La liga entre Veracruz, Javier Duarte, Nestlé y AMLO es un joven político de la OIJ de nombre Max Trejo”.

Sin embargo, según Poder, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se acercó a personajes como el exgobernador de Veracruz preso, Javier Duarte, a través de su esposa, Karime Macías, a quien “reconoció” por su labor frente al DIF Estatal en favor de la juventud veracruzana.

En 2015 recibió el respaldo del gobierno de Peña Nieto para dirigir la OIJ por cinco años, hasta el 2020.