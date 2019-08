Orquestas de Filadelfia retiran invitación a Plácido Domingo por acusaciones de acoso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asociación de Orquestas de Filadelfia anunció en su cuenta de Twitter que retiró su invitación al tenor español Plácido Domingo para que participe en el concierto de apertura del 18 de septiembre de 2019.

El anuncio se dio a conocer después de que la agencia AP publicara una nota en la que informa que el cantante fue acusado por nueve mujeres de acoso sexual, en hechos que habrían ocurrido en la década de los 80.

The Philadelphia Orchestra Association has withdrawn its invitation to Plácido Domingo to appear as part of its Opening Night concert on September 18, 2019. pic.twitter.com/5wJXkuhI8t

— PhilOrch (@philorch) August 13, 2019