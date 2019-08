Tumblr, que llegó a valer más de mil mdd, será vendida a WordPress en menos de 20

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La otrora popular red social Tumblr, que llegó a ser comprada por Yahoo! en más de mil millones de dólares, está a punto de ser vendida en menos de 20 millones de dólares a Automattic, empresa propietaria del administrador de páginas web WordPress, según información que dio a conocer el lunes The Wall Street Journal.

De acuerdo con el portal Axios, el monto de la operación podría ser inferior a los 10 millones de dólares. Incluso, el editor de tecnología de ese sitio afirma que sólo se pagaron tres millones de dólares.

La operación fue confirmada por el CEO de Automattic, Matt Mullenweg, en su propia cuenta de Tumblr.

Tumblr pasó a formar parte del consorcio de telecomunicaciones Verizon cuando esta última adquirió Yahoo! en 2017. No se le considera rentable aun cuando aloja a más de 450 millones de blogs, muchos de ellos con contenido de pretensiones artísticas. En algún momento se le llegó a ver como competidora de Facebook y Twitter.

Fundada en febrero de 2007 por el emprendedor neoyorquino David Karp, Tumblr comenzó a perder prestigio por ser refugio de contenido sexual deficientemente monitoreado y que terminó siendo eliminado de la página, con la consecuente pérdida de seguidores. De hecho, el único postor interesado en comprarlo hasta hace unas semanas era el canal Pornhub.

Just wanted to add my congratulations and thank you to everyone at WordPress and Tumblr.

Matt is a visionary, and the team at WordPress has built something absolutely foundational to the Internet. What an amazing home and opportunity for Tumblr.https://t.co/6AVXBVuUr1

— David Karp (@davidkarp) August 13, 2019