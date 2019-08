Telegram envía notificaciones sin sonido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La aplicación de mensajería Telegram permitirá enviar mensajes con notificaciones silenciosas en previsión de que el receptor esté ocupado o dormido.

Esta característica forma parte de la actualización del servicio liberada el pasado fin de semana, con lo cual la aplicación creada por los hermanos rusos Nikolai y Pável Durov buscan dar batalla a su rival WhatsApp.

Introducing Silent Messages and Slow Mode to bring a little peace and quiet when you need it. Also in this update: custom admin titles, timestamp links for videos, animated emoji, a comments widget for websites, and more: https://t.co/zv3EUh282g

Otra de las nuevas características desarrolladas por Telegram es el Slow Mode para chats grupales, el cual permite al administrador del grupo fijar un lapso de tiempo en el que cada integrante deberá esperar antes de enviar un nuevo mensaje.

De esa forma, se evita que alguno de los participantes en la conversación envíe varios mensajes de una o dos palabras, o bien que la velocidad de la charla sea tal que dificulte su lectura.

Así, el administrador del grupo puede hacer que el intervalo entre cada mensaje enviado sea de unos segundos o de hasta minutos.

Otra innovación está relacionada con videos, los cuales podrán ser enviados para que el receptor los vea a partir de un momento específico y no necesariamente desde el principio.

You can add a timestamp to a video caption or reply, which will link to that exact moment in the footage. Use them to skip the opening credits or point out easter eggs – they work for YouTube videos as well. pic.twitter.com/VpVxBFCrTX

— Telegram Messenger (@telegram) August 13, 2019