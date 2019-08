Abogado denuncia hostigamiento del gobierno y Fiscalía de Colima (Video)

COLIMA, Col. (apro).– El abogado Arturo Portillo Martínez, quien obtuvo la libertad de un albañil acusado de participar en el asesinato del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, denunció que ha sido víctima de hostigamiento por parte de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) desde hace unas semanas.

Dijo que, ante ello, se vio obligado a salir del estado de Colima, pero algunos de sus familiares, entre ellos su madre, han recibido amenazas para obligarlos a que revelen el lugar donde se encuentra, digo el abogado en entrevista telefónica.

El letrado también detalló los hechos en un video difundido la mañana de este martes en la página de Facebook “Denuncia corrupción Colima”.

Narró que tiempo después del homicidio de Silverio Cavazos, ocurrido el 21 de noviembre de 2010, el trabajador de la construcción fue uno de los detenidos como supuesto implicado, pero después de varios años de defensa legal, Portillo Martínez logró desvirtuar la acusación “infundada” y “perversa” que “se le había fabricado” a esa persona.

Indicó que la única prueba con la que fue encarcelado y sometido a proceso fue un anónimo en el que se afirmaba que él era uno de los responsables, pero, a pesar de que lo sometieron a tortura, los policías no lograron extraerle ninguna confesión porque en realidad él no sabía nada del asunto.

Hace aproximadamente dos meses, el acusado obtuvo su libertad tras haber sido exonerado por un tribunal local y uno federal.

Arturo Portillo se declaró “perseguido político” de la FGE y del gobierno estatal, pues atribuyó el hostigamiento en su contra a una represalia por haber exhibido los manejos de las instancias de justicia en el caso Cavazos.

Mencionó que, a raíz de la situación en que se encuentra, interpuso un juicio de amparo para exigir a la FGE que aclare cuáles son los cargos que tiene en su contra, pero ésta respondió que ninguno.

Posteriormente, un juzgado colimense le indicó que debía proporcionar su actual domicilio, pero el abogado le solicitó a esa instancia que se recusara por no tener competencia en el asunto y aún así le notificó que debía presentarse.

En el video en Facebook, Arturo Portillo anunció el nacimiento del foro “Denuncia Corrupción Colima”, donde invitó a los colimenses a dar a conocer los casos de injusticias que estén viviendo y ofreció su apoyo para la defensa.

Respecto de su caso particular, envió un mensaje al titular del Ejecutivo, José Ignacio Peralta Sánchez, y al responsable de la FGE, Gabriel Verduzco Rodríguez:

“Señor gobernador, señor fiscal, si ustedes no me están persiguiendo, si ustedes no mandaron a sicarios a buscarme con identificaciones reales de agentes de la Policía de Procuración de Justicia, ¿entonces por qué no hacen nada? ¿Por qué no, con los nombres que tienen, con las pruebas que ofrecí, por qué no los buscan, por qué no los mandan citar?”

Y advirtió: “A partir de ahora no me van a amedrentar, hago responsable al gobierno del estado, a la Fiscalía, por esta persecución; si ustedes, señor gobernador, señor fiscal, no me están persiguiendo, entonces hagan algo para detener este acoso, para detener las amenazas de muerte”.