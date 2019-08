Policías acusados de violar a una menor no han sido ubicados: PGJ-CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los policías acusados de violar sexualmente a una menor de 17 años en la alcaldía Azcapotzalco no han sido ubicados y tampoco hay un imputado directo sobre el caso, porque no hay pruebas científicas en su contra, informó Ulises Lara, vocero de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ-CDMX).

En conferencia, el funcionario local explicó que, pese a las pruebas recabadas, aún es necesaria la cooperación de la víctima para señalar a los agresores. “Nosotros no tenemos un imputado directo. Se ha señalado a algunos, pero se necesitan pruebas para decir: sí, fueron ellos”, aclaró.

No obstante, aseguró que la dependencia respetará el tiempo de recuperación emocional de la menor agredida y de su madre, para seguir con la investigación.

Y es que, tras la filtración de información de la denuncia penal, ambas perdieron la confianza en la institución, como lo dijo la semana pasada el mismo vocero.

Tras la protesta que cientos de mujeres realizaron ayer en las sedes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la PGJ local –que terminaron con daños en propiedad– para exigir justicia en el caso, este martes Lara López aclaró que la Procuraduría actúa “con certeza, con elementos de prueba”.

Sin embargo, añadió que, debido a que no tienen pruebas, “no tenemos un imputado concreto específico. No estamos encubriendo a nadie. No tenemos los elementos ni las posibilidades para acusar a uno o varios policías o los que sean”.

–¿Una prueba científica de ADN, no es suficiente?

–Si la tuviéramos, la estaríamos presentando. Eso es lo que no tenemos, no es que lo estemos negando, por eso estamos sometiendo al escrutinio de la Comisión (de Derechos Humanos) todas las pruebas y todos los elementos que dentro del debido proceso se pueden presentar y pueden conocerse”.

El vocero agregó que la Procuraduría no ha detenido la investigación que se sigue de oficio y tampoco hay plazo para que la víctima testifique de nuevo ante las autoridades, abundó.

“Seguiremos investigando, esperaremos a que la víctima y su familia decidan en qué momento es pertinente volver a declarar”, dijo.

Ulises Lara comentó que la PGJ-CDMX ha realizado “todos los protocolos de investigación para esclarecer este hecho de violencia sexual, de manera conjunta con las periciales en medicina forense, química y psicología”.

Las diligencias

Además, sostuvo que, como parte de la línea de tiempo, se han obtenido entrevistas y testimonios para investigar a todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que estuvieron de turno el día de los hechos –la madrugada del sábado 3 de agosto– en el cuadrante de la alcaldía Azcapotzalco, y además de los trabajos de campo se analizan los videos de las cámaras del C5, así como privadas.

Aseguró que en los videos revisados fueron observadas patrullas y elementos de la SSC que ahora son investigados.

De igual manera, aseveró que todas las actuaciones de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales y de la Coordinación General de Servicios Periciales se han hecho “con apego al protocolo y pueden ser certificadas en todo momento, siempre con el respeto al debido proceso”.

Lara recordó que la dependencia solicitó la colaboración de la Comisión de Derechos Humanos local para que, como órgano autónomo, “verifique lo que hace la dependencia, y para ello pone a disposición todos los elementos para su revisión”.

Incluso subrayó que, como prueba del particular interés de la Procuraduría para atender temas “tan sensibles” para la sociedad, del 5 de diciembre de 2018 al 31 de julio pasado el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales ha atendido a más de cuatro mil 109 personas.

Por la mañana, al término de la reunión del gabinete de seguridad, la procuradora Ernestina Godoy comentó que está en contacto con la madre de la joven agredida “para cualquier cosa y, como lo he dicho, vamos a proteger a la víctima, vamos a respetar sus tiempos, pero vamos a dar ya de manera muy clara lo que está sucediendo”.