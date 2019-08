Supuesto líder del CJNG acusa al gobernador de Jalisco de romper acuerdo (Video)

GUADALAJARA, Jal. (apro).– En un video presuntamente grabado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acusa al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, de romper un supuesto acuerdo entre ambos para controlar la plaza.

En el video difundido en redes sociales se observan a 27 hombres armados, uniformados y encapuchados. En el centro, un hombre también con el rostro cubierto lee un mensaje durante casi cinco minutos.

En su mensaje, el supuesto Mencho asegura que el gobernador de Jalisco pretende darle la plaza a Martín Coronel, sobrino del fallecido Ignacio Coronel, mano derecha de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

También se deslinda de las casas de seguridad que se han encontrado en los últimos meses en varios municipios de la zona metropolitana de Jalisco, en cuyo interior se encontraron fosas clandestinas con cadáveres y personas secuestradas.

“El gobernador Enrique Alfaro es el único que puede decirles de quién son esas casas de seguridad y esos muertos”, dice el supuesto Mencho.

“La realidad es que son casas de propiedad de Martín Coronel, alias El Águila, y de Esteban Rodríguez, alias El Güerito. Ambos protegidos directamente por el gobernador, siendo el mismo Alfaro el único interesado en querer quitarnos el estado para entregárselos a estas personas”, agrega el supuesto capo.

“Alfaro hizo un trato conmigo”

“Alfaro hizo un trato conmigo, Mencho Oseguera, el cual no cumplió en lo más mínimo. Todos ustedes saben que antes que entrara el nuevo gobierno, a cargo de Enrique Alfaro, aquí en Jalisco todo estaba tranquilo, y ahora con su mandato empezó la violencia en todo el estado”, agrega.

Insistió en que “Alfaro hizo arreglos para sacarnos de Jalisco, pensando que lo podría hacer de la noche a la mañana para entregárselos a Martín Coronel El Águila y a Esteban Rodríguez El Güerito, ya que el gobernador Alfaro era muy amigo de Nacho Coronel, y es por esto la relación con su sobrino El Águila y El Güerito, amigo íntimo de El Águila Coronel”.

También pide al presidente Andrés Manuel López Obrador revisar las supuestas cuentas que tiene Alfaro en el extranjero y asegura “que, en su momento, le daré el dato de quién es el prestanombres que utiliza” Alfaro en Suiza y en las Islas Caimán.

El hombre del video indica que la inundación que sufrió el poblado de San Gabriel el pasado 2 de junio fue ocasionada por la tala ilegal que realiza Alfaro y su familia para sembrar huertas de aguacate en Apango, de las cuales “ellos son propietarios”, y culparon al crimen organizado “para lavarse las manos”.

El diario NTR publicó el pasado 12 de junio que el padre del gobernador, Enrique Alfaro Anguiano, recibió apoyo para 30 hectáreas de aguacate, mientras que la familia Alfaro-Aranguren-Herrejón posee algunos de los más grandes huertos aguacateros.

Se deslindan de delitos en siete estados

El sujeto que asegura ser El Mencho dijo además que “nos deslindamos y hacemos saber a la ciudadanía que no tenemos nada que ver con ningún acto delictivo efectuado “en los estados de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Cuernavaca y Chihuahua, ya que nosotros no secuestramos, no robamos a la gente, no hacemos cobro de piso, mucho menos extorsión a la ciudadanía”.

En la parte final del video, el encapuchado asegura la “mujer actual” de Enrique Alfaro, Lorena Martínez, fue amante de un elemento importante de la organización, y es por eso “que el odio y los problemas personales que tiene el gobernador contra nuestra empresa son personales, y debido a eso prefirió brindarles su apoyo” a El Águila y a El Güerito.

Sin embargo, Alfaro declaró en febrero de 2017, tras la publicación de fotografías en las que besa a una mujer que no era su esposa, que tenía más de un año separado de Lorena Martínez.

Actualmente, el gobernador tiene otra pareja, con la que vive en Casa Jalisco y tiene una niña.