“Ya basta de darle la espalda a los jóvenes”: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).—En uno de los territorios donde el narcotráfico está más arraigado en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los grupos criminales que “no se les va a poner fácil” el destino de los jóvenes sinaloenses para incorporarlos a sus filas.

En un encuentro con la comunidad del Hospital Rural, El Fuerte, el mandatario lanzó:

“No se las vamos a poner fácil a las bandas de delincuentes, no es de que: ‘Vénganse los jóvenes, no tienen nada qué hacer, no tienen trabajo, y los vamos a enganchar para que se dediquen a actividades ilícitas’. No. Ahora vamos a ver cómo nos va porque a los jóvenes los vamos a jalar nosotros, los vamos a abrazar, los vamos a proteger para que siempre tomen el camino del bien”.

De acuerdo con el tabasqueño, “cuando los jóvenes tomaron el camino de las conductas antisociales, lo único que hicieron fue reprimirlos, masacrarlos. Eso ya no. Las cárceles están llenas de jóvenes, los que pierden la vida son jóvenes porque no han sido atendidos”.

“Lo que queremos es que no haya un joven sin estudio, sin oportunidades de estudio y sin oportunidades de trabajo. Ya tenemos que atender a los jóvenes, ya basta con darle la espalda a los jóvenes, con discriminar a los jóvenes, con sólo llamarles como era antes, ninis, que ni estudian ni trabajan, y nunca hicieron nada por los jóvenes”, dijo.

A decir de López Obrador, en El Fuerte hay 378 jóvenes que no estudiaban, que no tenían empleo, que fueron contratados en el programa Jóvenes Construyendo Futuro y se les están pagando tres mil 600 pesos mensuales para que se capaciten, se les está dando trabajo como aprendices en talleres, en comercios, en empresas.

Presumió que el gobierno ha dado tres mil 134 becas para estudiantes del nivel básico; 168 apoyos para niñas y niños de estancias infantiles; y que mil 73 alumnos de nivel medio superior están recibiendo dos mil 400 pesos mensuales en El Fuerte.

“Todos los de El Fuerte, los del municipio de El Fuerte están estudiando en la preparatoria, hasta ahora tres mil 203, nada más me faltan unos que me pararon en la carretera”, acotó.

