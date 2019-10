Lamentable la emboscada en Michoacán, pero se mantiene la estrategia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que confía en la estrategia de combate a la delincuencia, de atender las causas y que habrá paz en el país.

Acompañado del gabinete de seguridad, el mandatario calificó como “un hecho lamentable” el ataque sufrido por elementos de la policía estatal la mañana de este lunes en el municipio de Aguililla, que dejó un saldo de 14 uniformados muertos y tres más heridos.

Cuestionado sobre la situación que se está presentando en varios estados insistió que es lamentable, pero aclaró que continuará con su estrategia de atender las causas y no usar la violencia.

“Estoy optimista, vamos a lograr la paz en el país, evitar estos hechos violentos, es un proceso y vamos avanzando con mucha firmeza. Esa es una zona violenta y vamos a seguir atendiendo las causas que originan la descomposición social. Para nosotros es importante que se consiga la paz con justicia y con eficiencia la actuación de las instituciones de seguridad”, manifestó Lopez Obrador.

No obstante, dijo que se tiene que evitar que la autoridad se mezcle con la delincuencia, que no haya contubernio y los delincuentes no tengan protección de las autoridades.

Advirtió que en los gobiernos anteriores se dejó crecer mucho este problema y se aplicaron estrategias equivocadas como aplicar la violencia con la violencia.

“No podemos ajusticiar ni masacrar, eso no se hará nunca” afirmó el presidente al aclarar qué hay buena relación con los gobernadores. “A mí no me han dicho que hay que barrer o escarmentar. Eso ya no, la paz es producto de la justicia”, reiteró.

López Obrador destacó que hubo un aumento del presupuesto en seguridad y que hay 70 mil elementos de seguridad nacional desplegados y en breve habrá otros 10 mil más en varios estados del país.

Uso de la fuerza, el último recurso

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo a su vez que se está dando el apoyo al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, y que no hay conflicto, sino disposición.

“No podemos sustentar la seguridad en la fuerza, no vamos a caer en la tentación, solo se hará como último recurso”, advirtió.

Por su parte, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que no declaró que lo ocurrido en Aguililla, Michoacán, sea parte de la normalización de la violencia, sino que eso mismo está ocurriendo en otros estados.

Al igual que el presidente Lopez Obrador, manifestó que es lamentable lo ocurrido.

