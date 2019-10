Robles impugna prisión preventiva, reitera inocencia y pide justicia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rosario Robles Belanga, secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la pasada administración federal, dijo en la audiencia en la que se analizó la legalidad con la que actuó el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que no hay razón para que se piense que podría sustraerse de la justicia.

Por lo que solicitó “justicia” en el procedimiento en el que se le imputa el delito de “ejercicio indebido del servicio público”, por el millonario desvío de recursos en el caso conocido como la Estafa Maestra.

“Soy inocente, he actuado con respeto y confiado en el Poder Judicial, y sin embargo he sido sometida a una medida cautelar que debe ser excepcional y en este caso no se justifica”, dijo por su propia voz, mediante una carta que leyó esta mañana.