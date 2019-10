La oposición en San Lázaro reclama a Alcocer el “austericidio” en materia de salud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como se esperaba, la oposición hizo serios reclamos al titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados como parte de la glosa del primer informe presidencial, y hasta le regaló un mosquito que contagia el dengue.

La jalisciense Abril Alcalá Padilla, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), anunció desde ayer que reclamarían al secretario lo que ocurre con el tema del cáncer y las medicinas, porque en todo puede haber austeridad, menos en el tema de la salud. Y cumplió.

Desde la tribuna, la perredista lanzó al funcionario federal: “Me suena a austericidio”. Y criticó la aplicación intermitente de la prueba del tamiz neonatal, porque entonces –subrayó– no se les detectan las enfermedades y por consiguiente no se gasta en su tratamiento, lo que lleva a un ahorro no justificado.

También reclamó que la atención contra el dengue arrancó de manera inoportuna “tres meses después de que inicio la época crítica de lluvias”. Y en ese momento cuando entregó a Alcocer un bote con el mosquito que transmite el dengue.

“Yo con muchísimo respeto se lo hago llegar. Este mosquito acaba de llegar de Jalisco, de Guadalajara, yo se lo entrego, no sé si se atreva a liberarlo… No sabe lo que implica estar enfermo de dengue hemorrágico, y ojalá se lo pueda entregar al señor presidente de mi parte, a ver si ahora sí toma en cuenta este tipo de epidemias”, soltó la diputada del PRD.

Por su parte, los panistas reclamaron al funcionario federal la expresión lanzada cuando se presentó el desabasto de medicamentos contra el cáncer para los infantes.

Silvia Violeta Garfias le recordó su “muy lamentable declaración”, donde pudimos escuchar que decía: ‘La falta de medicamentos puede esperar’.

“¿Esperar? ¿Esperar, señor secretario? ¿Cómo podemos hablar de esperar, cuando justamente tiempo es lo que en materia de salud no tenemos?”, señaló la diputada.

Ya encarrilada pidió a Alcocer que se ponga a trabajar o, en su defecto, que renuncie. “Aquí vienen a hablar de ahorros, ya es momento de pasar de buenas intenciones a las acciones. Si no puede, señor secretario, renuncie por dignidad o ya póngase a trabajar”.

En su intervención, el secretario de Salud señaló que el objetivo del gobierno federal es establecer un sistema de salud universal, combatir la corrupción y hacer más eficaz el uso de los recursos públicos.

“Un sistema de salud bajo los principios de universalidad y reducción de la desigualdad en salud, el combate a la corrupción y la mejora de la gestión pública, aunado a medidas de austeridad que han contribuido a la generación de ahorros y al mejor manejo de los recursos públicos”, recalcó.

Sobre las compras consolidadas de medicamentos y antirretrovirales, Alcocer precisó, por ejemplo, que se logró un ahorro de 2 mil 700 millones de pesos. Y anunció que el próximo 4 de noviembre se publicará la convocatoria de licitación pública internacional en CompraNet, y a inicios de diciembre se espera tener el fallo.

Mencionó que también se lanzará la convocatoria para contratar más personal médico y enfermeras, con el fin de cubrir las áreas más remotas del país, dado que hay un déficit de más de 73 mil médicos con alguna especialidad.

Por lo que se refiere al presupuesto del próximo año, repitió lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador hace por lo menos tres meses: que se proponen 40 mil millones de pesos para crear el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), en sustitución del llamado “seguro popular”.

Y en cuanto a lo ya realizado ofreció una vasta lista de números: la aplicación de más de 14 millones de dosis durante la semana de la salud; la detección de diabetes mellitus en 3 millones 140 milpersonas, así como 3 millones 194 mil de hipertensión y una cifra similar de casos de obesidad.

Sobre el dengue, sostuvo que la transmisión en el país “se encuentra sólo ligeramente por arriba de la media observada en los últimos 10 años, y se han confirmado 72 defunciones asociadas al dengue”. La tasa de incidencia –añadió– es de 56.61 por cada 100 mil habitantes, y son cinco las entidades federativas que concentran el 79% de los casos: Jalisco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Morelos.

De acuerdo con instancias internacionales, abundó, no se requiere decretar emergencia epidemiológica.

Sobre el sarampión, el funcionario federal aclaró que se han detectado únicamente 16 casos y ninguna muerte.

Para la temporada invernal, el gobierno federal tiene garantizado el 100% de vacunas contra la influenza, y ya se están distribuyendo para su aplicación en grupos de riesgo, finalizó.

