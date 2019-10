Por falta de pagos, jugadores de Veracruz amagan con no presentarse al partido ante Tigres

XALAPA, Ver. (apro). – Los jugadores de los Tiburones Rojos de Veracruz amagaron con no presentarse a jugar el próximo viernes contra los Tigres en el partido de la jornada 14 del Apertura 2019, si el dueño del equipo, Fidel Kuri, no les da la cara o les resuelve el tema de los adeudos a gran parte de la plantilla escuala.

El equipo, que acumula 40 partidos sin conocer la victoria en un partido oficial y que mantiene la categoría tras pagar una multa de 120 millones de pesos, entró a una situación de impago a mitad del semestre y falta de liquidez para solventar la nómina no solo de jugadores, sino también de auxiliares administrativos, directivos y de personal de seguridad

Aunque ningún jugador veracruzano ha querido declarar en forma abierta, varios integrantes de la plantilla recurrieron al presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, el exfutbolista Álvaro Ortiz, para comunicar que si Fidel Kuri no resolvía pronto el atraso de pagos, los cuales van de uno a seis meses, la plantilla completa de Tiburones Rojos resolvería no jugar ante Tigres.

“Hay jugadores qué no han podido pagar la colegiatura de la escuela de sus hijos, hay utileros que están durmiendo en las oficinas del club esperando que alguien les dé la cara… quedan dos días, es un llamado para los dueños del club (sic). Quedan dos días, si no hay pago, no se jugará”, expresó Ortiz a la cadena Fox Sports, quien lo entrevisto en la explanada del Aeropuerto Heriberto Jara Corona del Puerto de Veracruz.

Vía telefónica, un directivo de Tiburones Rojos confirmó que habrá juego el próximo viernes, incluso hizo hincapié en que hoy miércoles los 25 jugadores de la plantilla hicieron gimnasio, entrenaron normal, “salvo por las condiciones propias de la lluvia” y que el tema de los pagos está por resolverse.

“La taquilla está abierta, el partido será transmitido por televisión. No veo porque no habría de jugarse el encuentro”, explicó.

En una entrevista concedida al portal deportivo Marca Claro, Fidel Kuri –dueño del equipo y exdiputado federal del PRI- admitió el problema de insolvencia financiera para cubrir los pagos del club, sin embargo, apeló a que ya tenía acuerdos verbales con varios de los jugadores y que el pago se haría a más tardar el próximo martes.

El jugador argentino, Gabriel Peñalba –amigo cercano de Kuri Grajales- confirmó que había acuerdos verbales con el dueño de los Tiburones Rojos y que no tendrían por qué suspenderse en Veracruz el partido de la jornada 14.

“No tengo sueldo. Porqué así lo arregle con Fidel cuando llegue. Por ende a mí no me deben nada, no tengo porque meter una controversia. Saludos. (Así o más clarito)”, explicó el argentino en una publicación de Twitter que sería borrada un día después de que analistas deportivos cuestionaron los “dobles contratos” a jugadores profesionales para evadir impuestos.

En tanto, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla aseguró que, si no hay encuentro por la inasistencia de la plantilla del Veracruz, el Club Tiburones Rojos descendería en automático, pues así lo marca el reglamento.

Comentarios