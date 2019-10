Jugadores de Veracruz “tienen todo nuestro apoyo”, dice el cruzazulino Elías Hernández

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mediocampista de Cruz Azul, Elías Hernández, anunció que se apoyará a los jugadores de Tiburones Rojos del Veracruz, por lo que podrían tomar la decisión de no jugar este fin de semana el partido ante Monarcas Morelia correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX.

“Tienen todo nuestro apoyo. En cualquier momento nos puede tocar a nosotros estar en esa situación y creo que esperaríamos lo mismo. Obviamente (estamos) mostrando el apoyo para ellos; lo que se decida y, bueno, lo hablaremos si hay que hacer algo. Por lo pronto brindarles el apoyo que se pueda y respetar la decisión que tomen ellos”, declaró el jugador durante una firma de autógrafos realizada en un centro comercial.

El jugador del equipo cementero añadió que al mal paso deportivo que está teniendo el equipo hay que sumarle la preocupación de no cobrar, lo cual pone en dificultades a sus colegas.

“Ya no es el hecho de que no han podido conseguir buenos resultados, ahora el hecho de que no han recibido pago pues van a jugar más presión, hay más distractores. Ellos son los que lo saben lo que están sintiendo, el no recibir un sueldo que es por lo que uno trabaja, la familia también depende de ellos, entonces trataremos de apoyar en lo que se pueda”, insistió.

Por la lesión muscular que acusa en la pierna derecha, Elías Hernández está descartado para el cotejo ante Monarcas.

