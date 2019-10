Pentatonix, algarabía tejana “a capella”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una refrescante ráfaga interpretativa de voces a capella cautivaron el Teatro Metropólitan con los tejanos Pentatonix, quienes en su primera visita a México lograron una mágica conexión con sus fans.

Kirstin Kirstie Maldonado, Scott Hoying, Mitchell Mitch Grassi, Kevin Nocaut Olusola y Matthew Matt Sallee, hicieron gala con sus cuerdas vocales durante poco más una hora de un espectáculo deslumbrante.

Los cinco emergieron cuando el reloj marcaba las 20:40 horas para ofrecer un recorrido especial donde destaron refritos que enaltecen los mejores temas de la cultura pop, desde el pacifista liverpuliano John Lennon (1940- 1980), los revividos Queen y su dios Freddy Mercury, la popera estadunidense Lady Gaga y el poeta canadiense Leonard Cohen (1934-2016).

Disfrutó el show un Metropólitan en su mayoría adolescente, conjuntado por quienes en nuestro país los han llevado al reconocimiento mundial (luego de que en su canal de YouTube cuentan más de 17 millones de suscriptores, con un total de 4 mil millones de visitas a sus videos). Esas nuevas generaciones adeptos a la tecnología y redes sociales fueron las que cantaron, aplaudieron y vibraron desde el arranque con un tributo a los franceses Daft Punk, escuchándose el coreo de “One More Time”.

La alegre fiesta tuvo una producción de luces multicolores sobria para enfocarse más en el talento de los cantantes jóvenes, los que compartieron un ambiente de buena vibra al tiempo de oírse “High Hopes” de Panic! at the Disco y “Havana” de la diosa venusina Camila Cabello. Calaron las emociones con “Aha!” (Imogen Heap), pero sobre todo con “Imagina” del entrañable rockero John Lennon, logrando conmover a los reunidos de todas edades.

Kevin sorprendió al apoderarse de un chelo y realizar un solo instrumental para demostrar su versatilidad con el instrumento de profundidades madera sonora. Grandes momentos se vivieron con “Shallow” recordando a Gaga y Bradley Cooper, para sumar los cortes “Cracked” y “Natural “Disaster”.

Tras una pausa brilló el virtuosismo vocal de la reencarnación reina “Bohemian Rhapsody” y su despedida a casa con “On My Way Home”. No se hicieron del rogar y rápidamente retornaron entre aclamaciones para regalar “Na Na Na” y encumbrar mutis con “Hallelujah” de poeta Leonard (se pronuncia “Lenerd”) Cohen, dejando un halo de ensueños bohemios.

Con el éxtasis al máximo el quinteto agitaba sus manos de adiós ante la enloquecida felicidad de los fans poco después de las 10 de la noche, logrando Pentatonix el éxito esperado prometiendo retornar pronto y gritando en español el ya lugar común de artistas anglo:

“Muchas gracias, ¡viva México!”.

