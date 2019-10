NoMásDerroches asegura que no hay luz verde para Santa Lucía y critica a AMLO por evento “inaugural”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El colectivo #NoMásDerroches, que esta mañana perdió ante un Tribunal Colegiado la última suspensión contra la construcción del aeropuerto civil-militar Felipe Ángeles, en Santa Lucía, reprochó que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocara a la inauguración de las obras en la terminal aérea.

“A pesar de que se tiene programado un evento ‘inaugural’ para el día de mañana en Santa Lucía, de iniciarse la construcción sin cumplir con todos los requisitos legales para construir un aeropuerto internacional, se estará incurriendo en irregularidades que, además de implicar un derroche injustificado de recursos públicos, podría poner en riesgo la vida e integridad de quienes eventualmente transiten por dicho aeropuerto”, señaló la organización.

Esta mañana, los magistrados Óscar Fernando Hernández Bautista y Alfredo Enríquez Báez López, del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México, determinaron desechar la última de las siete suspensiones definitivas que mantienen detenido el proyecto para construir el nuevo aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía.

Al quitar la suspensión, prácticamente se eliminan todos los obstáculos para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comience las obras.

“Como era de esperarse, el día de hoy fue revocada la última de las suspensiones definitivas que el colectivo #NoMasDerroches había obtenido en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL). A pesar de que se solicitó a la Suprema Corte de Justicia que atrajera los recursos, la oficina de la Presidencia del Alto Tribunal hasta el momento no ha dado trámite a los escritos respectivos”, señaló el colectivo.

El pasado martes 8, tras la solicitud para revocar la suspensión presentada por el Ejecutivo y la Sedena, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, según el expediente 1233/2019, declaró fundado el recurso en el que considera de “interés nacional” las instalaciones de la base aérea.

El amparo –presentado por el abogado Gerardo Carrasco, integrante del despacho de litigio estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)– mantenía detenido el inicio de las obras, que aún carecen de diversos estudios de viabilidad.

Con ello, el juez Juan Carlos Guzmán Rosas dio luz verde a que otras siete suspensiones fueran revocadas, al considerar a Santa Lucía como “instalaciones estratégicas” de la nación, a pesar de que en dicho lugar no han arrancado las obras y tampoco se han detenido las actividades militares que ahí se desarrollan, argumentó el colectivo.

En un comunicado titulado “Los amparos vs Santa Lucía continúan; no hay luz verde para construir en términos legales”, #NoMásDerroches precisó que no se ha hecho un análisis costo-beneficio en términos del artículo 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y tampoco existe un Proyecto Ejecutivo del AISL debidamente dictaminado y certificado.

Además de que aún no se cuenta con un Plan Maestro en términos del contrato celebrado con la empresa francesa ADP Ingénierie, la empresa NAVBLUE SAS –abundó– no ha entregado los estudios de aeronavegabilidad y orografía para los que fue contratada por el Gobierno Federal.

Tampoco se tiene información en torno al cumplimiento de las condiciones impuestas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la Autorización de Impacto Ambiental, y no se han dado a conocer los estudios de prospección arqueológica ni de impacto social.

Finalmente, señaló que no se ha realizado la consulta indígena a las comunidades y pueblos originarios de la zona, como lo han reclamado una y otra vez.

Comentarios