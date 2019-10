Con Santa Lucía, se tendrá un sistema aeroportuario suficiente para muchos años: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).—El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “todo un acontecimiento” el inicio de las obras del aeropuerto de Santa Lucía, el cual significará un ahorro de 100 mil millones de pesos y será concluido en el 2021.

El tabasqueño sentenció que el aeropuerto de Santa Lucía va, lo construirá el Ejército, que sí hay dinero público y se concluirá en 2021.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario aplaudió el arranque la construcción y soltó:

De acuerdo con el tabasqueño, el proyecto original del aeropuerto de Texcoco, era “el equivalente al Fobraproa”, además de que los opositores, se empeñaron en buscar el peor lugar para hacer un proyecto de dicha envergadura, por las condiciones fangosas del terreno.

Recalcó que era el símbolo de la gran corrupción, el equivalente al Fobaproa.

El presidente aplaudió la decisión de los ciudadanos, mediante la consulta popular, de cancelar el proyecto de Texcoco y optar por Santa Lucía, porque si no “estaríamos emproblemados”, aseguró.

“Es una buena decisión la que se tomó, apoyada por la gente, los ciudadanos, a los que les agradezco mucho. Si no hubiésemos tomado esta decisión, estuviéramos emproblemados, porque no tenía viabilidad la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco, no era el sitio más adecuado, era el peor lugar, es la zona del Valle de México, de más hundimientos”.