López Obrador llama a diputados a no aumentar el déficit público

CIUDAD DE MÉXICO (apro). — El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los diputados, quienes analizan y discuten la Ley de Ingresos 2020, a no aumentar el déficit público, para mantener “las finanzas públicas sanas” así como “la disciplina fiscal”.

En su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo a los legisladores, “con todo respeto”, que él ni está de acuerdo con aumentar el déficit.

“Ellos van a decidir, pero quieren aumentar el déficit. No estoy de acuerdo. Ojalá y no le muevan, porque nos conviene mucho que tengamos finanzas públicas sanas, que no haya déficit, que haya disciplina fiscal”.

A decir del tabasqueño, aumentar el déficit es “una mala costumbre” puesto que “lo subían artificialmente, ya sea más déficit o el precio del petróleo para aumentar artificialmente los ingresos, tener una bolsa, ahora están ofreciendo que se aumente el déficit, vamos a tener una bolsa de 25 mil millones”.

“No. Entonces se tienen las bolsas, como era antes, y a repartir para que todo mundo quede contento. Todos los de la llamada clase política son los que quedan contentos, no el pueblo. Ya no hay bolsas de moches, ya se terminó eso”.

Según sus propias palabras, lo que propone su gobierno “es lo correcto, no gastar más de lo que se tiene de ingresos, y en este caso es mejor quedarnos abajo, es decir, que las estimaciones sean prudentes en cuanto a precio del petróleo, déficit, no aumentar artificialmente los ingresos”.

