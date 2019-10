Unión Europea anuncia acuerdo con Gran Bretaña para concretar el Brexit

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unión Europea (UE) y el Reino Unido lograron hoy un acuerdo para la salida de este último país del bloque continental, proceso conocido como Brexit.

“Donde hay voluntad, hay un acuerdo. ¡Tenemos uno!”, publicó en Twitter el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

El mensaje viene acompañado de una carta dirigida a los líderes de la UE en la que les recomienda respaldar el pacto durante su cumbre de hoy y mañana en Bruselas.

Se trata de un acuerdo “justo y equilibrado” que testifica “nuestro compromiso para lograr soluciones”, expuso.

El máximo escollo para un acuerdo era encontrar una solución para no levantar una frontera física en la isla de Irlanda.

En su carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, Juncker llamó a avanzar “con rapidez” hacia el debate sobre esa vinculación futura.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal – we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9

