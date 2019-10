El Congreso de EU está cerca de aprobar el T-MEC, dice Nancy Pelosi

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo que los legisladores estadounidenses están cerca de un acuerdo con la Casa Blanca sobre revisiones al pacto comercial con México y Canadá.

“Creo que estamos, honestamente, cada día más cerca”, indicó la demócrata.

Sin embargo, Pelosi precisó que aún están en la discusión sobre la forma de aplicarlo, aunque los avances son positivos.

“El tema es si hay una forma de aplicarlo. Nos sentimos muy bien sobre la posibilidad de que así sea. Aún no lo logramos porque no están las garantías de aplicación que debemos tener. Si bien hay algunas cosas buenas en el proyecto, sólo será una lista de cosas buenas si no se pueden aplicar”, agregó.

El Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (conocido en México como T-MEC) es el sucesor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y fue firmado por los gobiernos esos países el 30 de noviembre de 2018 en Buenos Aires, Argentina.

Desde entonces, entró a discusión en los respectivos Congresos de los tres países.

