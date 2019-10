Hallan los cuerpos de dos mujeres y un hombre en distintos sitios de Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Un día después de la reunión del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Moreno, fueron encontrados los cuerpos sin vida de un hombre y una mujer en Celaya y Salamanca, respectivamente, así como el cadáver de una adolescente acribillada en Silao.

El mandatario estatal y el encargado de la seguridad federal, se reunieron en la Ciudad de México y en el encuentro, Rodríguez Vallejo solicitó a Durazo mayores recursos para las policías locales para combatir la ola de violencia en el estado.

“Lo hemos pedido y ni siquiera para nosotros sino para los municipios, yo he sido un defensor, yo veo la municipalidad, convencido de que la seguridad se construye desde lo local, por ejemplo, Salamanca, podemos traer todas las fuerzas federales, pero quien cuida la población es la Policía Municipal y no la tienen, la alcaldesa está haciendo un gran esfuerzo por tener 30 elementos nuevos lo cual yo siempre lo he celebrado, pero es insuficiente”, declaró el ejecutivo estatal.

Fue precisamente en este municipio, donde la mañana de este jueves se encontró el cuerpo de una mujer sin vida y envuelta en cobijas.

El hallazgo se dio en la calle Juan de la Barrera, de la colonia San Gonzalo, muy cerca de un centro comercial.

Según los primeros reportes, la víctima estaba atada de pies y manos, amordazada y presentaba impactos de arma de fuego.

En Celaya, se encontraron los restos de un hombre desmembrado y envuelto en bolsas de plástico a un costado del Parque Bicentenario.

Los restos estaban entre unos matorrales a unos 100 metros del hemiciclo al Ejército mexicano, y se reportó la mañana del jueves, cuando gente que pasaba por el lugar observaron una extremidad saliendo entre las bolsas.

Hace dos semanas, en este mismo punto, se encontró otro cuerpo desmembrado y también envuelto en bolsas para basura.

Celaya se ha convertido en uno de los municipios más violentos de la entidad, incluso de los mil 200 elementos federales que fueron enviados al estado, 700 se destinaron a esta localidad.

En Silao, una adolescente de 16 años, fue acribillada en el interior de una casa habilitada como taller mecánico.

El ataque ocurrió cerca del mediodía en la calle Queta Jiménez, en donde quedó sin vida Micaela de 16 años, quien presentaba un disparo de arma de fuego.

Trascendió que la hermana de la víctima había sido herida a balazos días antes en la colonia Progreso de esta ciudad.

Hace casi un mes, otro joven, apodado El Chino fue asesinado en esta misma calle y frente al mismo taller mecánico.

En León, policías municipales evitaron el robo de 3 millones 180 mil pesos de un camión blindado que fue dejado con las llaves puestas en la colonia Bugambilias.

Al parecer los custodios dejaron el camión blindado sin vigilancia y con las llaves puestas cuando entraron a recoger dinero a una tienda, situación que fue aprovechada por los ladrones para llevarse el camión.

Testigos reportaron que en un baldío de la colonia San Pedro Plus, había hombres tratando de abrir la unidad de valores, por lo que policías acudieron al lugar.

En el sitio encontraron la unidad abandonada y con la chapa trasera forzada, en el interior 36 paquetes que contenían el dinero.

(Con información de Gilberto Navarro)

Comentarios