 “Nadie es profeta en su tierra”: el colombiano Diego Morán, previo al Segundo Festival Latino de la Salsa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco del segundo Festival Latino de la Salsa que se realizará este viernes 18, el salsero colombiano Diego Morán, próximo a cumplir sus 30 años de carrera, lo tiene muy claro: “nadie es profeta en su tierra, pero estoy tranquilo, estoy activo y en México”.

En entrevista con la Agencia Proceso el músico originario de Barranquilla, y uno de los tres estelares de la noche –junto al nicaragüense Luis Enrique (https://www.proceso.com.mx/574692/noche-de-salsa-para-celebrar-el-30-aniversario-de-la-trayectoria-de-luis-enrique) y el boricua Willie González– en el encuentro a realizarse en la Arena Ciudad de México, explicó a Proceso:

“Añoro presentarme en México porque me permite conectarme con mi público y más en un escenario de esa magnitud con aforo para cuarenta y cinco mil personas, estoy contento y motivado, no es cualquier cosa y ansío presentar mi repertorio, mucha gente me conoce de videos (el tema “Sobredosis” tiene más de 30 millones de vistas en YouTube y “No le pegue a la negra” unos 25 millones de reproducciones), pero ¡caramba! esto será en vivo y será distinto.

“De hecho de mis cinco hijos uno de ellos es mexicano, conozco la ciudad y me muevo muy bien en Metro, tengo años de venir y siempre es un gusto, me siento un ‘colombochilango’. Siempre he dicho que México es mi segunda casa, quizá sea más reconocido aquí que en Colombia, nadie es profeta en su tierra, tampoco seré el primero, ni el último.”.

El llamado “Bravo de la salsa” que acompañó como corista a Eddy Santiago, Andy Montañez, Henry Fiol, Tito Nieves, y ha pisado numerosos escenarios en Chile, Ecuador, Panamá, Perú, Aruba, Curazao, Bonaire, San Martin, y nuestro país en diversas ocasiones, comentó que para el festival interpretará diversos éxitos, entre ellos los infaltables del disco Tributo a la salsa colombiana como “Sobredosis”, “No le pegue a la negra”, Quítate tú” y “Pal’ bailador”.

El llamado “Bravo de la salsa”, que explicó acaba de terminar de grabar una colaboración para el nuevo disco de la Internacional Sonora Santanera –mismo que se lanzará en noviembre–, refirió que frente a ritmos como el reggaetón la salsa no demerita pues cuenta con un público cautivo, uno “exclusivo”:

“Desde mi perspectiva lo que pase con otros géneros es irrelevante porque la gente que consume salsa es un público exclusivo, que sigue a la salsa, sigue el movimiento, es muy fiel y de alguna manera yo que me dedico a esto me da una cierta tranquilidad, claro eso no quiere decir que pare de trabajar, esto es constante. Tampoco me cierro a meterme en otros géneros, no estoy cerrado a las fusiones porque siempre he pensado que la música hay que expandirla, pero sé que la salsa es lo mío”.

El músico que tras la presentación en la Arena Ciudad de México regresará a Colombia para diversos compromisos y terminará el año con presentaciones en Ecuador, cuenta con 28 años de carrera y adelantó que espera hacer algo interesante para su 30 aniversario musical:

“Tengo 28 años de estar subiendo a escenarios a cantar, y si bien mi carrera discográfica es más corta no renuncio a mis años de experiencia, aunque muchos no me den el crédito por ello, y por supuesto que espero hacer algo al respecto, estoy trabajando para ello y poder entregar un buen producto para los salseros en 2020”, finalizó el músico.

El segundo Festival Latino de la Salsa se realizará este viernes 18 de octubre a partir de las 19:30 horas en la Arena Ciudad de México.

