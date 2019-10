Horas de terror en Culiacán: balaceras, bloqueos, incendios… (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ciudad de Culiacán, Sinaloa, vivió una tarde de terror.

Poco después de las 16:00 horas comenzaron a circular en redes sociales videos de diversas balaceras; bloqueos con vehículos incendiados; civiles armados disparando y “patrullando” las calles; soldados (Guardia Nacional) y policías estatales y municipales repeliendo las agresiones, y gente corriendo y resguardándose en medio de las refriegas.

Una de las balaceras habría iniciado en el sector centro de la ciudad, en la zona del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en la que, se sabría después, se detuvo a Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, motivo de la violenta reacción de presuntos sicarios del Cártel de Sinaloa.

Entre las 17:00 y 19:00, ciudadanos y medios locales continuaron difundiendo material que mostraba a civiles con armas largas y con fusiles Barret-calibre 50 disparando, haciendo bloqueos en las entradas y zonas centrales de la ciudad con vehículos incendiados. Asimismo, se pudo apreciar el traslado en camionetas con hombres armados.

De igual forma, elementos de seguridad se desplegaban para contener a los civiles armados, mientras que los ciudadanos —niños, mujeres y hombres– se resguardaban, corrían, gritaban, en el fuego cruzado.

“¡Métete aquí!”, alertaba un hombre. “¡Ayúdame con la niña!”, respondía una mujer, corriendo, con una menor en brazos. En el fondo se oía la refriega.

El terror llegó a centros comerciales, como en la Plaza Fórum, donde clientes trataban de ponerse a salvo. Sobre la avenida Obregón, en el centro de la ciudad, dos civiles quedaron tendidos sobre el asfalto, al parecer sin vida, y al menos dos vehículos quedaron impactados.

En vistas panorámicas de la ciudad, también difundidas en redes sociales, se apreciaban las columnas de humo generadas por la quema de vehículos en los narcobloqueos.

Para entonces, la versión de una fuga masiva de reos del penal de Aguaruto cobró fuerza, e incluso se difundió material con la supuesta huida de los presos.

Luego de unas tres horas de zozobra, el gobierno de Sinaloa llamó a la calma, a no salir a las calles, y estar muy pendientes de los avisos oficiales ante hechos “de alto impacto”.

