Ovidio Guzmán fue liberado, confirma Alfonso Durazo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán fue liberado, confirmó Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En declaraciones a la periodista Denise Maerker, el funcionario contó que entraron a una casa donde estaba Ovidio Guzmán López, pero al estar en inferioridad numérica se retiraron sin el detenido.

Antes, en conferencia de prensa, Durazo declaró que se había detenido al hijo del Chapo Guzmán , pero, sin precisar que se le había liberado, detalló que tras acciones de patrullaje que derivaron en el hallazgo de Guzmán López en el fraccionamiento Tres Ríos junto a otras tres personas, “para salvaguardar a la ciudadanía, el gabinete de Seguridad decidió suspender dichas acciones”.

Ante este mensaje, las dudas sobre si Ovidio Guzmán se encontraba o no en libertad se multiplicaron. No fue hasta ya muy tarde que Durazo en el noticiero En Punto que conduce Denise Maerker confirmó la liberación del hijo del capo.

Durazo Montaño acudirá mañana a Culiacán, Sinaloa, mientras que otra parte del gabinete de Seguridad, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sesionará en Oaxaca,.

Ya rescataron al patrón

Mientras tanto, en redes sociales circuló un audis en los que se escucha a alguien que parece estar la mando de las operaciones de los presuntos miembros del Cártel de Sinaloa:

“Pendiente plebada, ya rescataron al patrón… Ya no tires bala, ya no tires bala. Ahorita vamos a arreglar este problema pero les pido de la manera más atenta a toda la plebada que ya no tiren bala por favor”.

