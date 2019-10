AMLO: La estrategia no ha fracasado; debilidad del Estado es conjetura de los conservadores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Tras los hechos de violencia registrados ayer en Culiacán Sinaloa, y recientemente en otras partes del país como Guerrero, Michoacán y también en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la estrategia de seguridad de su gobierno “no ha fracasado”.

Lo ocurrido ayer en Culiacán, Sinaloa –donde se desataron violentos enfrentamientos tras la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y que obligó a las fuerzas de seguridad a liberarlo—fue “un hecho lamentable”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, dijo, le parece “una exageración” que se diga que ha fracasado su estrategia.

El mandatario respondió así a las críticas sobre la liberación del hijo de El Chapo Guzmán:

“La debilidad del Estado es una conjetura de los expertos, sobre todo de nuestros adversarios, los conservadores, no van a estar contentos con nada y van siempre a cuestionarnos, nosotros no tenemos duda de que fue la mejor decisión”.

Y añadió que encabeza un gobierno civilista, no una dictadura militar, lo cual cuesta mucho que se entienda.

“El poder no es prepotencia, no es violencia, es humildad, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de la verdad, encabezo un gobierno civilista, no es una dictadura militar o un gobierno civil con afanes autoritarios. Cuesta trabajo que esto se entienda, pero poco a poco. Los hechos van a demostrar que esto es la mejor vía”, abundó.