AMLO refrenda su convicción de transformar al país por el camino de la concordia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su convicción de transformar al país por el camino de la concordia, y reiteró que como comandante supremo de las Fuerzas Armadas no ordenará usar al Ejército contra el pueblo.

“Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Tenemos que cuidar la vida de todos los seres humanos”, subrayó durante su visita a Tlaxiaco, Oaxaca, en clara referencia a lo sucedido ayer en Culiacán, Sinaloa, donde, ante una ofensiva criminal, las autoridades dejaron libre a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El Ejecutivo explicó que, tras los hechos ocurridos en Culiacán, el Gabinete de Seguridad tomó la decisión de no continuar con la detención de un presunto delincuente “porque vale más la vida de las personas. No a las masacres, no a la confrontación, no a la violencia, sí a la paz, al amor y la fraternidad”, soltó.

En un comunicado, la Presidencia de la República indicó que López Obrador dio por concluida este viernes la gira de supervisión a 80 hospitales rurales del IMSS Bienestar, que inició en julio pasado en Mapastepec, Chiapas, con el propósito de supervisar el estado en el que se encuentra el sector salud, para mejorarlo y garantizar el derecho del pueblo a recibir atención médica y medicamentos gratuitos.

Luego de realizar un recorrido con el Gabinete de Salud en el Hospital Rural Tlaxiaco, el mandatario se comprometió a que el programa IMSS Bienestar, iniciado hace 40 años, tenga su mejor época, y ofreció aumentar el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos para invertirlos en cuatro acciones fundamentales:

Abasto de medicamentos; suficiencia de personal médico y de enfermería (los que trabajen en comunidades apartadas ganarán mejores sueldos); ampliación y rehabilitación de instalaciones, así como renovación de equipos, y basificación de trabajadores de la salud.

López Obrador también anunció que el próximo lunes 21 presentará el plan nacional de salud, por lo que las experiencias, observaciones y necesidades que observó en los últimos tres meses, dijo, quedarán plasmadas en un documento.

Asimismo, sostuvo que atenderá la demanda de destinar un edificio nuevo en Tlaxiaco para instalar un hospital de especialidades, e instruyó que la próxima semana los titulares de las instituciones de salud acuerden con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, una propuesta de cómo funcionará la nueva unidad médica que, recalcó, podría inaugurarse el 22 de marzo de 2020.

En otro tema, detalló que en Oaxaca hay 50 frentes de trabajo abiertos para la pavimentación de caminos hacia cabeceras municipales, y en 2020 se abrirán otros 50.

En el sexenio tendrán concreto 300 vías con administración y mano de obra de los propios habitantes de las localidades, ofreció.

El presidente de la República adelantó que el domingo 20 empezará la entrega de presupuesto desde la Tesorería de la Federación a cada escuela de los 570 municipios del estado, a fin de que los comités de padres y madres de familia, alumnos y profesores, decidan invertir en construcción de aulas, mejoras a infraestructura, pintar escuelas o compra de instrumentos para bandas de música.

“En el caso de las comunidades de usos y costumbres, podemos entregar fondos de manera directa, porque sabemos que los manejarán con honestidad e incluso rendirán. El dinero queda en la comunidad y se da trabajo”, subrayó.

Sobre el programa ‘Sembrando Vida’, señaló que los trabajadores del campo cultivarán hasta 50 mil hectáreas de árboles frutales y maderables, lo que generará 20 mil empleos permanentes.

Finalmente, se comprometió a aplicar un programa especial para atender la plaga que afecta los bosques de Oaxaca a través del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos.

Comentarios