No es culpa de Netflix, sino de los cines

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- A unas semanas de que la guerra por el streaming entre en ebullición con el ingreso de nuevos competidores, y de que nuevamente la carrera por el Oscar ponga a pelear a Netflix y los exhibidores tradicionales, una polémica fue puesta sobre la mesa por el actor Edward Norton: la deficiente calidad de la exhibición en salas.

En una larga entrevista concedida al sitio The Daily Beast, a propósito del estreno en noviembre de la película Motherless Brooklyn, la cual produce y dirige, Norton fija sus posturas sobre diversos temas relacionados con el séptimo arte y parece tomar partido respecto de la disputa streaming-cine. O, al menos empatiza con quienes prefieren lo primero.

Y aunque discrepa de las opiniones de Steven Spielberg sobre el riesgo que representa Netflix para los cines, destacando la contribución que hizo esa firma para apoyar la exhibición de Roma de Alfonso Cuarón, el intérprete de El Club de la Pelea acusó a los exhibidores tradicionales de ser ellos quienes están arruinando la experiencia cinematográfica completa. Y todo por ahorrar dinero en focos.

Edward Norton wrote, directed, and stars in the closing night selection of this year's @TheNYFF, “Motherless Brooklyn,” and for @thedailybeast, I spoke with him about the film, Steven Spielberg, and the reason the theatrical experience is suffering.https://t.co/WSLLycNqdk pic.twitter.com/nHj2i6DA8Y

— Nick Schager (@nschager) October 15, 2019